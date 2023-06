Prvi nastop po napadu: Zahvala Bebe Rexha, da je niso obmetavali s telefoni

Bebe Rexha je imela svoj prvi koncert, potem ko se je pred nekaj dnevi zgrudila v bolečinah na odru, ko ji je moški iz občinstva v glavo vrgel mobilni telefon. "Brez napada z mobitelom po glavi, hvala bogu," se je pred navdušenim občinstvom pošalila pevka. Rexha, ki ima še vedno vidno poškodbo, je začela peti In The Name of Love, ki jo je prekinila, ker so jo premagala čustva.

Zvezdnica Bebe Rexha je pred dnevi nastopila v New Yorku, kjer se je zgodil neprijeten incident. Med petjem ji je v glavo priletel telefon, udarec pa je bil tako močan, da se je obrnila stran od množice in padla na kolena. Z odra so ji morali pomagati, sama pa si je ob tem obraz prekrila z rokami. Sprva so ji nudili zdravniško pomoč na prizorišču, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je prejela več šivov. Telefon, ki je priletel iz občinstva, je proti pevki vrgel 27-letnik, ki ga je policija pozneje aretirala. Posnetek incidenta je kmalu po dogodku preplavil družbena omrežja, pevkini oboževalci pa so izrazili svojo jezo nad napadalcem. Po oskrbi v bolnišnici se je nato oglasila še 33-letnica, ki z oboževalci delila fotografijo, na kateri je pokazala rano s šivi, ob fotografiji pa pripisala: "V redu sem."