Prvi petek novega leta blejsko promenado zatresel Pero Lovšin

Bi si legendarni slovenski rocker Pero Lovšin lahko zamislil lepši začetek letošnjega leta, kot je zimska pravljica na Bledu? "Težko, Bled je res kraj, ki ga obiskujem že leta in leta, zdaj pa celo na pol živim tu," je priznal glasbenik, ki poudarja, da se moramo veseliti zime. "Trenutno še ni prava. Sam čakam pravi sneg, ker zelo rad smučam," je razkril ljubezen do zimskih radosti in dodal: "Zime so res lepe in zadnjih nekaj dni je bilo pravljičnjih."