Prvi poletni dan prinaša bolj sproščeno koncertno poletje

Čeprav so temperature že zadnji teden zelo visoke, smo šele zdaj zares vstopili v koledarsko poletje. Najdaljši dan in najkrajšo noč v letu bo v več različnih mestih po državi pospremila glasba. Po tem, ko so bili koncerti zaradi koronavirusa dlje časa postavljeni na stranski tir, bodo prireditve odlična uvertura v bolj sproščeno poletje. Glavno prizorišče bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo potekala že tradicionalna Poletna noč, v sklopu praznika glasbe pa bodo koncerti potekali tudi po devetih drugih slovenskih mestih in slovenski Istri.

