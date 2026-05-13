Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Prvi polfinale Evrovizije: V finalu tudi Hrvaška, Srbija in Izrael

Dunaj, 13. 05. 2026 07.52 pred 12 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Noam Bettan

Na Dunaju se je s prvim polfinalnim večerom začelo tekmovanje za Pesem Evrovizije. Slovenija letos svojega predstavnika zaradi bojkota organizatorjem, ki so dovolili sodelovanje Izraelu, nima, v prvem večeru pa so si nastop v finalu med drugimi zagotovili Hrvaška, Srbija in tudi Izrael.

Tekmovanje, ki poteka v vzdušju povečanih političnih napetosti, so, še preden se je prvi polfinalni večer začel, zaznamovali protesti proti udeležbi Izraela, ki so potekali pred dvorano, organizirala pa jih je Platforma za solidarnost s Palestino Avstrija. Protestniki so razvili transparent s sporočilom 'Ni glasbe za usmrtitve. Ni slave nad prelivanjem krvi' in položili simbolične krste, da bi opozorili na trpljenje v Gazi.

Letošnja Evrovizija je znova v znamenju protestov.
Letošnja Evrovizija je znova v znamenju protestov.
FOTO: AP

Po glasovanju občinstva in žirije sta voditelja Victoria Swarovski in Michael Ostrowski sporočila, da so se v finalni večer med deseterico držav iz prvega polfinala uvrstile: Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva in Poljska. V okviru velike peterke sta s svojimi pesmimi nastopila tudi predstavnika Italije in Nemčije, ki sta se neposredno uvrstila v finale.

Noam Bettan je nastopil kot predstavnik Izraela in se uvrstil v finale.
Noam Bettan je nastopil kot predstavnik Izraela in se uvrstil v finale.
FOTO: AP

Poleg Slovenije tekmovanje bojkotirajo še štiri države, in sicer Španija, Irska, Nizozemska in Islandija. Kljub pozivom k izključitvi pa je izraelski predstavnik Noam Bettan s pesmijo z naslovom Michelle nastopil že prvi večer in se uvrstil v finale. Njegov nastop so spremljali žvižgi in protesti dela občinstva, varnostniki pa so med nastopom iz dvorane pospremili eno protestnico.

Boy George San Marinu ni pripomogel do uvrstitve v finale.
Boy George San Marinu ni pripomogel do uvrstitve v finale.
FOTO: AP

Posebej je z nastopom navdušila Finska, ki s predstavnikoma Lindo Lampenius in Petejem Parkkonenom velja za favoritko za zmago. San Marinu se kljub sodelovanju ikoničnega Boya Georgea s pevko Senhit ni uspelo uvrstiti v finale, največje presenečenje večera pa je bil litovski predstavnik Lion Ceccah.

Letos bodo stroški Evrovizije približno 36 milijonov evrov

Za izvedbo Evrovizije vsako leto finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja, in sodelujoče radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ni Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s petimi milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov.

Kot so pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) s sedežem v Ženevi pojasnili za STA, gre pri Tekmovanju za pesem Evrovizije za koprodukcijo gostiteljske radiotelevizije, ki je hkrati zmagovalka zadnjega tekmovanja, in vseh drugih sodelujočih radiotelevizij. K proračunu Evrovizije pa prispevajo tudi sponzorji ter prihodki na račun spletnih platform, kot je YouTube, so še dodali pri EBU, kjer podrobnejših finančnih podatkov ne razkrivajo.

Evrovizija letos poteka na Dunaju.
Evrovizija letos poteka na Dunaju.
FOTO: Profimedia

Ob tem so pri RTV Slovenija za STA potrdili, da odločitev, da letos ne bodo ne sodelovali in prenašali Tekmovanja za pesem Evrovizije, nima negativnih finančnih posledic na njihovo poslovanje, saj že sam projekt ne prinaša dobička. "Sodelovanje pri projektu ima za javne televizije drug namen in širšo dimenzijo, zaradi katere je tudi smiselna letošnja odsotnost," so dodali in navedli, da so variabilni stroški RTV Slovenija za lansko Tekmovanje za pesem Evrovizije znašali 191.513 evrov, za nacionalni izbor za pesem Evrovizije (EMA) 2025 pa 133.581 evrov, kar pomeni, da je RTV Slovenija lani za Tekmovanje za pesem Evrovizije odštela dobrih 325.000 evrov.

RTV Slovenija je na vprašanje, ali bo prihodnje leto sodelovala na Evroviziji, odgovorila, da bo odločitev sprejeta pravočasno ter da je v preteklosti z izjemo lanskega leta to bilo običajno oktobra, vsekakor pa mora biti ta odločitev sprejeta najkasneje do sprejetja programsko-produkcijskega poslovnega načrta za 2027.

evrovizija prvi polfinalni večer tekmovanje dunaj izrael hrvaška srbija

'Vsi smo del istega sistema – tudi Laibach'

24ur.com Francozi do prve polfinalne vstopnice na EP v futsalu
24ur.com Slovenske odbojkarice odločno nad Estonke in Izraelke
24ur.com Slovenija na četrti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo tretjič remizirala
24ur.com Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju, če bo tam Izrael
24ur.com Slovenske odbojkarice čakata izjemno pomembna obračuna z Izraelom in Estonijo
24ur.com Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije
24ur.com Brez Slovencev v četrtfinalu konferenčne lige
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
vizita
Portal
Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Tujca za stanovanje ponujata do 2500 evrov na mesec, domačini jezni
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713