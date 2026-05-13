Prvi polfinale Evrovizije: V finalu tudi Hrvaška, Srbija in Izrael

Tekmovanje, ki poteka v vzdušju povečanih političnih napetosti, so, še preden se je prvi polfinalni večer začel, zaznamovali protesti proti udeležbi Izraela, ki so potekali pred dvorano, organizirala pa jih je Platforma za solidarnost s Palestino Avstrija. Protestniki so razvili transparent s sporočilom 'Ni glasbe za usmrtitve. Ni slave nad prelivanjem krvi' in položili simbolične krste, da bi opozorili na trpljenje v Gazi.

Letošnja Evrovizija je znova v znamenju protestov. FOTO: AP

Po glasovanju občinstva in žirije sta voditelja Victoria Swarovski in Michael Ostrowski sporočila, da so se v finalni večer med deseterico držav iz prvega polfinala uvrstile: Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva in Poljska. V okviru velike peterke sta s svojimi pesmimi nastopila tudi predstavnika Italije in Nemčije, ki sta se neposredno uvrstila v finale.

Noam Bettan je nastopil kot predstavnik Izraela in se uvrstil v finale. FOTO: AP

Poleg Slovenije tekmovanje bojkotirajo še štiri države, in sicer Španija, Irska, Nizozemska in Islandija. Kljub pozivom k izključitvi pa je izraelski predstavnik Noam Bettan s pesmijo z naslovom Michelle nastopil že prvi večer in se uvrstil v finale. Njegov nastop so spremljali žvižgi in protesti dela občinstva, varnostniki pa so med nastopom iz dvorane pospremili eno protestnico.

Boy George San Marinu ni pripomogel do uvrstitve v finale. FOTO: AP

Posebej je z nastopom navdušila Finska, ki s predstavnikoma Lindo Lampenius in Petejem Parkkonenom velja za favoritko za zmago. San Marinu se kljub sodelovanju ikoničnega Boya Georgea s pevko Senhit ni uspelo uvrstiti v finale, največje presenečenje večera pa je bil litovski predstavnik Lion Ceccah.

Letos bodo stroški Evrovizije približno 36 milijonov evrov

Za izvedbo Evrovizije vsako leto finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja, in sodelujoče radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ni Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s petimi milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. Kot so pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) s sedežem v Ženevi pojasnili za STA, gre pri Tekmovanju za pesem Evrovizije za koprodukcijo gostiteljske radiotelevizije, ki je hkrati zmagovalka zadnjega tekmovanja, in vseh drugih sodelujočih radiotelevizij. K proračunu Evrovizije pa prispevajo tudi sponzorji ter prihodki na račun spletnih platform, kot je YouTube, so še dodali pri EBU, kjer podrobnejših finančnih podatkov ne razkrivajo.

Evrovizija letos poteka na Dunaju. FOTO: Profimedia