Prvi slovenski violinist na tekmovanju Čajkovski: To je pomembno za Slovenijo

Rok Zaletel Černoš je prvi slovenski violinist, ki se je udeležil prestižnega violinskega tekmovanja P. I. Čajkovskega. Slovenski glasbenik je bil izbran med 25 najboljših udeležencev iz 41 držav, ki ga je organizacijski odbor povabil na tekmovanje in mu plačal vse stroške. Mladega Roka je izkušnja navdušila, občinstvo v dvorani pa prevzelo. Uspelo se mu je prebiti do polfinala, a nadarjeni glasbenik upa, da bo imel v življenju priložnost nastopiti tudi v finalu tega tekmovanja. Morda bo za to priložnost čez štiri leta.

Rok Zaletel Černoš je prvi slovenski violinist, ki se je udeležil prestižnega tekmovanja P. I. Čajkovskega, ki je potekalo v Moskvi. "Čeprav sem po dveh dneh in štirih letih še vedno utrujen, je bila izkušnja sodelovati na tekmovanju enostavno fenomenalna," je prve vtise po tekmovanju strnil Rok, ki je bil na osnovi predizbora izbran med najboljših 25 violinistov med 742 prijavljenimi iz 41 držav. "Organizacijski odbor tekmovanja me je povabil k sodelovanju in mi pokril vse stroške," je razložil.

Rok Zaletel Černoš je prvi slovenski violinist, ki se je udeležil prestižnega tekmovanja P. I. Čajkovskega. FOTO: Arhiv izvajalca

Mladi glasbenik je zelo ponosen in vesel, da je imel priložnost nastopiti na mednarodno priznanem tekmovanju, ki velja za enega večjih dogodkov v mednarodni glasbeni skupnosti, poteka pa na vsake štiri leta. "Igral sem dva nastopa, dva recitala. Atmosfera v dvorani, tako med tekmovalci kot tudi med občinstvom, je bila res nekaj posebnega," je povedal za 24ur.com in priznal, da si je vedno želel biti del tega tekmovanja. "Noro sem vesel, da sem imel možnost stati ob boku vsem odličnim glasbenikom z vsega sveta," je še dodal violinist, ki je na tekmovanju dosegel izjemen rezultat. Uvrstil se je v polfinale, med 13 najboljših violinistov z vsega sveta.

Ko je izvedel, da je bo del tekmovanja, so ga preplavila različna čustva. FOTO: Arhiv izvajalca

Ko je izvedel, da je bo del tekmovanja, so ga preplavila različna čustva. "Bil sem živčen, navdušen. Tudi strah me je bilo. Ampak mislim, da sem se dobro odrezal, za prihodnjič pa si želim še to, da bi se lahko preizkusil tudi v finalu," je razkril svoje ambiciozne cilje. Mladenič je sicer prepričan, da je tovrstno glasbeno udejstvovanje izjemno pomembno za Slovenijo. "To je pomemben korak za slovensko kulturo in glasbenike mlajših generacij, da si upajo stremeti k vrhunskemu igranju, primerljivemu s svetovnim nivojem," je dejal.

Mladenič je prepričan, da je tovrstno glasbeno udejstvovanje izjemno pomembno za Slovenijo. FOTO: Arhiv izvajalca