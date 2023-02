Prvi studijski posnetek Roda Stewarta gre na dražbo.

Na traku, posnetem 18. junija 1964 v kletnem studiu Pepeja Rusha v Londonu, se nahajajo skladbe Just Like I Treat You, Moppers Blues, Bright Lights Big City, Keep Your Hands Off Her, Don't Tell Nobody, Ain't That Loving You Baby in Worksong.

Kot je povedal Rowlands, ki je s Stewartom kot menedžer sodeloval skoraj deset let, je bil Stewart takrat star šele 18 let. "V tistih časih pogodbe nisi mogel podpisati pred 21. letom, zato sem obiskal njegove starše, da bi jih prosil za podpis v njegovem imenu," se je spominjal Rowlands in dodal: "Že od samega začetka smo vedeli, da je Rod nekaj posebnega." Kot je še spomnil Rowlands, je bil prvi Stewartov singl, ki ga je izdala založba Decca Records, Good Morning Little Schoolgirl.

Poleg traka bodo pri dražbeni hiši Cheffins v Cambridgeu ponudili še fotokopije Rowlandsove knjige sestankov iz leta 1964, v kateri so opisana njegova srečanja s Stewartom. Vrednost traka, ki se prodaja zgolj kot zbirateljski predmet in brez avtorskih pravic, je ocenjena med 561 do 1.123 evrov, še piše The Guardian.