Prvi FORT-X navdušil z unikatno grajsko kuliso, glasbo in energijo

Po treh letih medenja je grad Mokrice sinoči gostil premierno izdajo festivala FORT-X, v katerem so moči združili slovenski, hrvaški in britanski organizatorji. Ducat svetovnih glasbenih mojstrov je na to, sicer precej butično glasbeno druženje, pritegnilo čez 2.000 obiskovalcev, več kot polovico iz tujine, mnogi pa so plesni postanek nadgradili z raziskovanjem lepot Slovenije.

Kombinacija izbrane glasbe, čudovite kulise, minimalistično učinkovite produkcije in energije ljudi, ki so se tja pripeljali od blizu, daleč in celo tako daleč, kot je Nova Zelandija, je ponudila enkratno doživetje, vredno finala poletne festivalske sezone.

Že sredi popoldneva, ko sta za mešalno mizo stopila Einfakinn in Fiona Kraft, se je grajsko dvorišče lepo napolnilo s plesalci. Vzpenjajoča se Francozinja, ki bo čez nekaj tednov nastopila v senci piramid v Gizi, je stkala lepo house zgodbo in dobro pripravila teren za Jimija Julesa, ki je z drugo polovico energičnega seta poskrbel za prvi festivalski vrhunec. Piko na i programu na grajskem dvorišču je postavil štirikratni kralj lestvice Resident Advisor Top DJs Pool, Dixon, oba pa sta se po nastopih pridružila zabavi na drugem odru pred dvorcem.

Uvod v glasbeno razgiban večer na zunanjem prizorišču so stkale tri dame: Hrvatica Elena Mikac in srbsko-grška naveza Mimi & Fy, ki razvijata svojo glasbeno zgodbo na relacijo Beograd - Mikonos. Uro pred polnočjo, ko sta konzolo zasedla Butch in Nic Fanciulli, pa je bilo vse pripravljeno na nov vrhunec. Âme oz. Kristian Beyer je spretno zgrabil nit, ki sta mu jo ponudila predhodnika, dvignil prestavo in energičen set zabelil tudi z nekaj pravimi nemškimi tehno koračnicami. Maceo Plex pa je s svojo melodiko vse skupaj lepo odpeljal proti sončnemu vzhodu.