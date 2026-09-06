Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Prvi FORT-X navdušil z unikatno grajsko kuliso, glasbo in energijo

Mokrice, 06. 09. 2026 14.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Fort-X

Grad Mokrice je bil sinoči prizorišče premierne izvedbe festivala FORT-X, ducat mednarodnih DJ-jev pa je pritegnilo čez 2.000 obiskovalcev, več kot polovico iz tujine. Glas o zanimivih dogodkih z elektronsko glasbo v Sloveniji - kot bomo videli - seže tudi do Škotske.

Po treh letih medenja je grad Mokrice sinoči gostil premierno izdajo festivala FORT-X, v katerem so moči združili slovenski, hrvaški in britanski organizatorji. Ducat svetovnih glasbenih mojstrov je na to, sicer precej butično glasbeno druženje, pritegnilo čez 2.000 obiskovalcev, več kot polovico iz tujine, mnogi pa so plesni postanek nadgradili z raziskovanjem lepot Slovenije.

Kombinacija izbrane glasbe, čudovite kulise, minimalistično učinkovite produkcije in energije ljudi, ki so se tja pripeljali od blizu, daleč in celo tako daleč, kot je Nova Zelandija, je ponudila enkratno doživetje, vredno finala poletne festivalske sezone.

Že sredi popoldneva, ko sta za mešalno mizo stopila Einfakinn in Fiona Kraft, se je grajsko dvorišče lepo napolnilo s plesalci. Vzpenjajoča se Francozinja, ki bo čez nekaj tednov nastopila v senci piramid v Gizi, je stkala lepo house zgodbo in dobro pripravila teren za Jimija Julesa, ki je z drugo polovico energičnega seta poskrbel za prvi festivalski vrhunec. Piko na i programu na grajskem dvorišču je postavil štirikratni kralj lestvice Resident Advisor Top DJs Pool, Dixon, oba pa sta se po nastopih pridružila zabavi na drugem odru pred dvorcem.

Uvod v glasbeno razgiban večer na zunanjem prizorišču so stkale tri dame: Hrvatica Elena Mikac in srbsko-grška naveza Mimi & Fy, ki razvijata svojo glasbeno zgodbo na relacijo Beograd - Mikonos. Uro pred polnočjo, ko sta konzolo zasedla Butch in Nic Fanciulli, pa je bilo vse pripravljeno na nov vrhunec. Âme oz. Kristian Beyer je spretno zgrabil nit, ki sta mu jo ponudila predhodnika, dvignil prestavo in energičen set zabelil tudi z nekaj pravimi nemškimi tehno koračnicami. Maceo Plex pa je s svojo melodiko vse skupaj lepo odpeljal proti sončnemu vzhodu.

fort-x festival elektronska glasba

Dve desetletji glasbene kariere Eve Černe Avbelj

Izdana Alanis Morissette: ukradeni milijoni, izsiljevanje in lažne obtožbe

24ur.com Skupina Kingston: Med našo zabavo v Grčiji so nekoč zares klicali 113
24ur.com Festival Overlake: novo poglavje elektronske glasbe v Sloveniji
24ur.com Andi Gal: Največ lahko prispevam k zvoku glasbe, ki jo začutim in mi je všeč
24ur.com Kraftwerk: več kot pol stoletja elektro vizionarjev
Zadovoljna.si Vzrock: 'Ne bomo lagali, že zdaj živimo svoje sanje'
Moskisvet.com Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
To je najboljša ura za večerjo po 50. letu, pravijo strokovnjaki
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Prehlad ali alergija? 5 znakov, po katerih ju boste lažje ločili
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
cekin
Portal
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tina Gaber se še ne poslavlja od poletja: 'Poletje, ne dam te!'
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929