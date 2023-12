Psihadelična masaža, ki je še nismo izkusili

"Mislim, da je kar evidentno, da me tukaj zdaj ni," poje fluidni refren songa Med potovanjem, drugega zaporednega na delu 3D ritmi. In ta kaj lahko služi za simbolni temelj razumevanja celotnega prvenca najmlajše-pa-že-skoraj kultne ljubljanske zasedbe. Masaž že dve leti kukajo iz prestolničnega podzemlja, pa čeprav ima njihova značilna mehkobna zvočnost prej kot s temačnimi spodnjimi etažami opravka s svetlim, visokotonskim pop izrazom, izrazom, ki prej sodi na razgrete mestne terase; torej tja, kjer Masaž ali masaža bržčas najbolj zaleže. Eklektična, mestoma tudi eksperimentalna pop godba tria Masaž niha med funky popom, psihadeličnim pop-rockom ter blagim elektro indie-popom. Po eni plati bi bili Masaž lahko označeni kot naši Parcels ali celo MGMT, po drugi pa so tokovi njihovih kompozicij pogosto zvedavo (a nikoli radikalno) asimetrični. Toda vir blaženosti, ki jo izžarevajo Masaž, vse drugje kot zgolj v milenijski sedanjosti. Loopi ali ritmične zanke, ki jim sledijo trije različni sanjavi in namerno nekarakterni vokali, so dejanska replika synth-popa, ki je že v drugi polovici osemdesetih izzival Ryuichija Sakamota. Še zlasti Heartbeat, to je najbolj pop album slovitega japonskega komponista in producenta, izdan leta 1991, se zdi kot izhodiščna točka navdiha tudi za Masaž. S tem med 3D ritme še posebej vljudno vabim starejšo urbano klientelo, tisto, ki je najbolj veseljačila v času kariernih zenitov zasedb Matt Bianco in Everything But The Girl, ali pa je posebej slavila album Paris (1994) razvpitega Malcolma McLarna. Za domačo sceno poleg unikatne zvočne paradigme zasedba Masaž slovi tudi zaradi svoje pojavnosti, še zlasti zaradi vpadljive, provokativne kostumografije. Večkratno poudarjanje hipersenzibilnosti in koprneče seksualnosti idealno rezonira z nizom nenavadnih naslovov posameznih pesmi: Počitek, Brezno, Kardio, Jama, Preprosto, V leže, Mikro, Raj idr. Katera med njimi je najboljša? Počitek je hitrejša in kar malce konfuzna, Raj močno zaznamuje chill-out viba, Preprosto vsebuje tudi reminiscenco na jazz-funk-pop kitarista in pevca Georgea Bensona, 3D zveni kot klasična slovenska popevka, potisnjena skozi spiralni rezalnik, tako da je njen tok čudaško, če ne kar omamno nasekljan. Najboljša? Ni najboljše, vse so dobre, vse. Album 3D ritmi ima veliko možnosti za uvrstitev v skupino modernih domačih glasbenih del, ki so s svojo vsebino poslušalstvo zbegala že ob izidu ter pozneje ohranila zelo poseben status. Skupinama Videosex in Miladojka Youneed častitljivih mest v tem elitnem krožku ni več mogoče odvzeti. Le še malo, pa bodo enega teh zasedli tudi Masaž.

Ocena: 4,5