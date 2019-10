Psihomodo pop: Da danes živiš od rokenrola, se zdi kot znanstvena fantastika

Ja, jaz pa zdaj na koncertih dodam še: ne pozabite nas, ha-ha. Moja prva zasedba je bila Klinska pomora, takrat sem hodil v sedmi razred osnovne šole in sem bil panker. Moj prva tuja zasedba, ki sem jo vzljubil, so bili Beatlesi, potem pa je uletel pank in vse se je spremenilo. Najprej sem slišal Sex Pistolse, ploščo Never Mind the Bollocks, ki mi jo je prinesel kolega iz Trsta in ko sem sem prvič poslušal, se mi je zdelo, da ves čas poslušam samo eno pesem. Nato sem slišal še It's Alive od Ramonesov in se zaljubil vanje, še danes mi je to najboljša koncertna plošča, ki jo poznam.

Lemmy je nekoč rekel, "smo Motörhead in igramo rokenrol" ... Poleg pankrokerjev ste vedno bili malo "psiho" in malo "pop" ...

Leta 1975 sem kupil ploščo zasedbe Buldožer Pljuni istini u oči, na kateri sta igrala mladi Brecelj in Bele. Hodil sem v peti razred, hotel sem imeti ploščo, na kateri človek bruha na stranišču (smeh). Blues gnjus. Celo sem znal na pamet, to mi je bilo všeč, bila je kot neka različica Franka Zappe . Še danes jo imam doma.

Včasih je bil enostavna, minimalistična forma, polna energije, brez kompliciranja. In mislim, da je to tudi danes, ha-ha. Kar pa se tiče scene, pa je bilo v 80. letih v "mainstreamu" bilo precej več dobrega rokenrola in odličnih bendov. Danes je težko reči, pri nas (na Hrvaškem op. p.) je veliko nekih "turbo" pevk, ki bolj "davijo" kot kaj drugega. Je pač tako, da imamo po tridesetih letih invazijo "narodnjakov". Vse gre v digitalni smeri, a oni so ostale na nivoju kavarniških pevk, ki so postale blazno popularne in so hkrati zdaj naš "mainstream". V mojih časih je bilo ljudi lahko sram, če so to poslušali, zdaj pa to poslušajo celo mladi.

Ovitek za album Digitalno nebo nam je naredil Milivoj Ćeran , moj someščan, ki že dolga leta dela za Američane, je svetovno priznan. Zadnjih par plošč so za nas delali sami odlični risarji, Igor Kordej, Esad Ribič in tako naprej. Imamo nekakšno tradicijo, zato sem takoj rekel Ćeranu, da nam naredi ovitek. Sicer pa slika vikinge in zmaje, zato smo se tudi odločili, da bi to naredil v tem slogu, da se vzpostavi ta kontrast in je naredil odličen ovitek, na kateri smo mi v čudni perspektivi v slogu slovitega M.C. Escherja.

Kakšni so bili občutki pred tridesetimi leti, ko ste izdali prvenec Godina zmaja in zdaj, ko ste pred izdajo enajstega albuma Digitalno nebo?

Pred leti vas je nepričakovano zapustil bobnar Tigran Kalebota – Tigi, ki je bil z vami kar 34 let. Kakšno luknjo je to pustilo na sceni in v bendu?

Po prvih treh singlih, bo naslovna pesem prvi singel po izdaji albuma, na katerem bom šestnajst pesmi. Plošča bo izšla v novembru. Producent Srđan Sekulović – Skansi je naredil dobro delo, zadovoljni smo, naš prijatelj Stewart Martin je v Washintonu zadevo lepo zmasteriziral, album je moderen a zopet retro. Nikoli nismo imeli tehnično bolje posnete plošče, saj smo imeli najbolje pogoje do zdaj. Dve pesmi je posnel tudi Steve Albini , ki je poznan po delu z Nirvano . Preprost človek v delovni obleki. Rekel je, da je samo zvočni inženir, da samo prenaša zvok, a moram reči, da mu gre zelo dobro. Vse je snemano na analogne trakove, vsepovsod je postavil mikrofone in zares ve, kaj dela.

Kot prvič, imam zelo drage zobe in nimam sivih las, kar se lahko vidi (smeh). Nekateri mislijo, da sem pokovec pri štiridesetih, a jih imam petinpetdeset, ha-ha. Zdi se mi, da igramo bolje kot kdaj koli. Poglej, če vadiš 36 let, se moraš v vseh teh letih tudi nekaj naučiti. Nismo bend za na poroke, potem bi lahko vklopili taksi meter (smeh). Igramo svoj repertoar, imamo pesmi, ki jih moramo zaigrati, kar oboževalci tudi pričakujejo. Na koncu je okoli osemdeset odstotkov pesmi, ki jih igramo, uspešnic.

Česa so vam največ, razen manj zob in več sivih las, prinesla zrela leta?

V pesmi Deja Vu je slišati sitar kot v pesmi Beatlov Norwegian Wood, ki so vam bili, kot ste dejali, všeč že v mladosti ...

Da, tudi jaz sem se spomnil na to. Imeli smo pesem, a ji je nekaj manjkalo, potem smo se domislili sitarja in dojeli, da je to to. Najprej ni bila prav popularna, ko smo jo izdali kot singel, nato pa je naenkrat poskočila na 180 tisoč ogledov na YouTubu, kar nas je prijetno presenetilo. Kar ni nam bilo jasno, kako in zakaj se je to zgodilo.

Pa se ti zdi, da ko poslušaš današnjo glasbo, da je vse skupaj nekakšen "deja vu" (že videno, slišano)?

Radislav Jovanov – Gonzo nam je naredil videospot, v katerem sem kot Iggy oz. Bowie, na koncu pa je še poklon Floydom, kar je namerno, a so hkrati to vse bili naši vplivi in na sceno osemdesetih.

Lansko leto se na zagrebški Šalati obeležili 30-letnico prvega albuma Godina zmaja, zdaj boste spet nastopili v Sloveniji, kakšen je odnos z našim občinstvom?

Vedno sem rad nastopal v Sloveniji, vedno ste poskrbeli za nas in imate dobro opremo (smeh). Imamo svoje občinstvo in imeli smo že nekaj posebej odličnih koncertov.