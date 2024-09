PTČ sta njeni šefici nalašč skrivila nekaj pleha

OGLAS

PTČ FT. LATENIGHTPRADA - Rumen Audi

Že lep čas trdim, da je šefica najbolj precenjena slovenska beseda. Ta predstavlja gospodovalno žensko srednjih let, ki povsem zavožena v moško energijo komandira, če ne kar sistematično maltretira zaposlene (predvsem dekleta) v svoji nizkocenovni pisarni. Davno tega je za tako zoprno gospo veljal termin tečna ravnateljica, zategnjena in prestroga povzpetniška seniorska učiteljica pač. Ker PTČ sestavljata dva izjemno brihtna in cinična lika, sta šefico izzvala z nečastnostjo postorjeno na bližnje parkiranem audiju. Nedvomno je v aktu sodelovala njena miljenka (ampak ne), po možnosti besedilo omenja pokrov agregata avtomobila pregovorno manj častne znamke, a zato izrazito prepotentne barve; najbrž res od šefice! Sledi še nekaj klasično visoko-zafrkantsko fragmentiranih realisičnih asociacij. PTČ sta skupaj z mladim šišenskim producentom Latenightprado z novim zadetkom pravkar osvojila še eno rumeno odličje. Da te zvije od smeha! Ocena: 5 Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Podobne veličastne ali t. i. stadionske balade mi povzročijo slabost, kasneje nemalokrat tudi drisko ali bruhanje ali pa kar oboje hkrati. Tale pač ne. Celo vključenost dveh nespornih super talentov in preverjenih mega zvezdnikov ne postreže z nebodigatreba kičem ali še huje: ne streže z za okolje in poslušalske občutljiveže nevarnimi bakterijami. Gaga in Mars sta sposobna fantastično ubranega dvoglasja. Kot navadno na zavidljivi moški višini začetno pričakamo značilno vokalno naracijo Bruna Marsa, skupna prva ponovitev brezskrbno podaljšanega refrena ne posebej kratko uspešnico že privede v njeno drugo polovico. V tej se potrdi tudi vsa sproščenost in non-šalanca Lady Gage, ki, kot ni težko opaziti, v nastopu izjemno uživa. Izkaže se, da uživa tudi pevsko. No, s tistim čikom v ustih pa je za nameček prav smešna in to na dober, na odličen način! Ocena: 4,5 Cosmo's Midnight ft. Spill Tab - Eating Heartache

Cosmo's Midnight je avstralska ekipa, ki navdušuje s funk-popom na elektronski steljici. Če definicijo spravimo v pripovedniški konverter, iz tega dobimo malček s starimi synth zvoki razpotegnjen jazzy-soft-disco-funk, ki mu spričo dejstva, da bendu tudi instrumentali niso tuji, nikoli ne zmanjka psihedeličnega navdiha. Brata Cosmo in Patrick Liney, ki zasedbo vodita in usmerjata, kot svoje idole najraje izpostavljata pariški duo Daft Punk in newyorškega funk in disco veterana Nilea Rodgersa. Maja izdani tretji album Sydneyjčanov se simptomatično imenuje Stop Thinking Start Feeling. Predvidljivo sestavljen, a kljub temu zelo mičen song Eating Heartache vključuje vokal na Tajskem rojene francosko-korejsko-ameriške indie pop ustvarjalke Spill Tab, ki albumskega prvenca sicer še nima. Dobra vibracija. Ocena: 4 Lauryn Hill Ft. Havoc & Nas - You Know The Deal

