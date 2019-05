Čuki pravijo Punca, drž' se stran od mene

Po dveh baladah Če se od spominov da živet'in Cel svet imaš na dlani,ki sta izšli konec lanskega leta, so v najnoveši pesmiČukispet nagajivi, razigrani ter malo rockerski. Pesem govori o prepovedani ljubezni, ko fant in dekle dobro vesta, da ni dobro, da tiščita preveč skupaj in kam potem to pelje. A ju nevidna sila ljubezni vleče skupaj, čeprav oba dobro vesta , da bo težko gasiti požar, če se le-ta preveč razvname ...

Avtorja Jože Potrebuješ in aranžer Krešimer Tomec sta tokrat ponudila posebno kombinacijo glasbenih stilov, ki je hkrati tradicionalno rockersko nostalgično obarvana, hkrati pa sodobna in mladostna.

Videospot je plesno obarvan, poleg plesočih Čukov pa so glavne zvezde tudi plesalci Plesnega mesta, ki s Čuki sodelujejo že dolga leta. Pod koreografijo so se tudi tokrat podpisali Maruša Krušič, Anita Vihtelič in Marko Hren.