Punk-rockerji Smacked: Če se nam kdo zameri, mu namenimo komad

Punk-rockerji Smacked so nekakšni tipični predstavniki te glasbene zvrsti: divji na odru in miroljubni v življenju. Čeprav skupina deluje šele tretje leto, so že na poti k tretjemu albumu, v tem času so stali na odrih po Španiji, Franciji, Nemčiji, na Hrvaškem, Avstriji in Sloveniji, njihov album On your expense! pa je bil po izboru revije Punk Rock Magazine izbran za najboljši album te glasbene zvrsti leta 2024.

Skupina Smacked uspešno sledi svojim zastavljenim ciljem – vsako leto obstoja izdati nov album. Letošnji bo tako tretji po vrsti, napovedujejo pa ga z novim singlom, ki so ga poimenovali Poor Kids on Coke. "Če se nam nekdo zameri, mu pač namenimo komad," so nam v smehu in na poti na festival v Osijek povedali fantje.

Smacked so skupina, ki najbolj uživa na odru pred razgreto publiko. FOTO: Keke Dombrowski icon-expand

"V tem je čar punk-rocka, da čustva – pozitivna ali negativna – zliješ v glasbo in besedilo. Imeli smo izkušnjo na enem dogodku na začetku našega delovanja, ki ni bila v redu in smo o tem napisali besedilo. Tistega, ki zanima o čem besedilo govori, naj posluša pesem oziroma najde ter prebere besedilo v opisu pod videospotom na YouTubu," o novi pesmi pravi četverica.

Pesem postavlja ogledalo družbi, glasba pa je umetniška zvrst, ki se družbeno-kritičnih tem pogosto loteva. "Besedila so za nas čustvena in psihološka terapija, prav tako glasba, seveda. Glede na to, da spadamo v starejšo populacijo, lahko pustimo neke zapiske, napotke mlajšim generacijam, za katere imamo upanje, da lahko spremenijo svet na bolje. In prav je tako. In ja, pomembno je govoriti in opominjati o vseh slabih in dobrih straneh življenja, družbe in sploh borbe samim s seboj. Priznati, da tudi sami delamo napake," o tem, kako pomembno je govoriti o težjih tematikah v življenju, pravijo Smacked.

Drugi singel, ki napoveduje prihajajoči album, je dobil tudi videospot, ker pa Smacked živijo za koncerte v živo, so želeli svojo pristno koncertno energijo prenesti tudi na video. "Spot je bil posnet pod taktirko Mateja Srebrniča v klubu Strelišče na Dobrovem v Goriških Brdih, ki poka po pravi DIY energiji. Zelo smo veseli, da so nas sprejeli in se celo vključili v spot," so nam povedali, ob tem pa namignili, da bo tretji album, ki nastaja pod producentsko taktirko Nenada Putnika velik korak naprej od prejšnjih dveh. "Že prvi single Dark days je bil zelo lepo sprejet doma in v tujini, kar se mene osebno tiče, bo to album mojega življenja, saj vključuje vse, kar mi je pri punk-rocku in glasbi na splošno všeč," nam je povedal pevec Matija.