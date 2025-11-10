'Punkerji so povedali tisto, česar si odrasla družba ni upala'

V kultnem berlinskem klubu, kjer so nastopali tudi Rage Against The Machine in Queens of the Stone Age , je hrumel pank po slovensko. Niet že 42 let uspešno nadaljujejo tradicijo tega uporniškega žanra. "Mislim, da je punk predvsem dal v Sloveniji takrat vzporeden pogled na svet, ki je precej, precej drugačen bil, kot je bil pogled ljudi, ki so takrat vodili državo," je povedal pevec skupine Niet Borut Marolt .

"Punkerji so povedali tisto, so izgovarjali tisto, česar si odrasla družba ni upala, oziroma ni želela, ker je bila na nek način podkupljena s strani režima," je dejal pobudnik in pionir panka na Slovenskem Igor Vidmar.

O tem pa priča tudi sveži celovečerni dokumentarec Andreja Košaka. "Moj osebni motiv je bil, da povem neko resnico o punku, ker to je bila moja mladost. Odprl je prostor, prej si nihče ni upal nič povedati, kar naenkrat pa smo najmlajši imeli toliko za povedati in smo bili pri tem iskreni," je dejal režiser Košak.

Pa se glede na pogosto vračanje trendov, v prihodnosti panku odpira nova priložnost. "Vedno ponuja tisto vzporedno pot. Lahko je to upor, lahko pa s tem želimo pokazati nekaj drugega, ki je mogoče bolj humano, od tistega, kar se vi grete zdaj. Tako da mislim, da bo vedno imel svoj prostor v družbi," je dodal Marolt.