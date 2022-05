Ruski kolektiv punk feministk Pussy Riot je na letnem odru Gala hale na ljubljanski Metelkovi navdušil poslušalce na koncertu solidarnosti z Ukrajino in protesta proti ruski vojni agresiji. Koncert deklet, ki so jih v rodni Rusiji večkrat obsodili huliganstva in verskega sovraštva, je trajal dobro uro in minil brez slehernega incidenta ali izgreda. Pesmi kolektiva Pussy Riot so bile zapete v ruščini in podprte s projiciranimi nadnapisi.