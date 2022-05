V Slovenijo prihaja glasbena skupina, ki jo svet še najmanj pozna po glasbi. Pussy Riot so v prvi vrsti protestnice, ki jih svet že desetletje pozna kot velike nasprotnice Vladimirja Putina. Na turneji zbirajo denar za Ukrajino in protestirajo proti vojni, a njihov koncert bi prav lahko vzeli kot velik očitek zahodnemu svetu. Protestnice so nas namreč na možnost vojne opozarjale že 10 let.