Queen, Herbie Hancock in Barbara Hannigan dobitniki prestižne glasbene nagrade

Skupina Queen, ki je nastala leta 1970 in je znana po uspešnicah, kot so Bohemian Rhapsody, We Will Rock You in Somebody to Love, bo nagrado prejela za svoj raznolik in prepoznaven zvok, ki ga ni mogoče posnemati, so sporočili iz fundacije, ki podeljuje nagrado. "Pesmi skupine Queen se tudi pol stoletja po tem, ko so jih posneli, še vedno slišijo in nagovarjajo nove generacije poslušalcev," so zapisali. Direktorica sklada za nagrade polar Marie Ledin pa je dodala, da je skupina "sinonim za samo jedro pop kulture".