Queen in Adam Lambert na turnejo Rhapsody v letu 2019

FilmBohemian Rhapsody govori o nastanku zasedbe Queen in o frontmanu Freddieju Mercuryju, film pa je že prvi vikend predvajanja podrl rekorde v dobičku kar se tiče glasbenih biografij. Prehitel je celo film o gangsta rap v zasedbi N.W.A.Straight Outta Compton.

Očitno pa se je še vedno aktivnima članoma zasedbe Brianu MayuinRogerju Taylorju zdelo dobra ideja, da v luči uspeha filma spet v svoje vrste povabitaAdama Lamberta, ki je v zasedbi pel zadnjih šest let, saj so napovedali veliko ameriško turnejo Rhapsodyza julij in avgust prihodnje leto.

"To je odlično priložnost,"je dejal May. "Naša zadnja turneja je imela najbolj ambiciozno produkcijo do zdaj in tudi najboljše odzive. Zato smo se odločili, da gremo naprej in bomo še bolj ambiciozni. Amerika, pazi se! Pripravljeni smo na ZDA in komaj čakamo, da bomo spet nazaj v sedlu," je dodal Taylor.

Lambert je leta 2009 zanje opravil avdicijo tako, da je zapel pesem Bohemian Rhapsodyv Ameriškem Idolu. Leta 2012 so se podali na prvo turnejo po Evropi, leta 2014 in 2015 imeli svetovno turnejo, še eno pa lani, ki se je zavlekla še v letošnje leto.

Drugo leto bodo tako začeli 10. julija s koncertom v kanadskem Vancouvru, skupaj bodo imeli 23 koncertov, turnejo pa zaključili 23. avgusta v mestu Charlotte.