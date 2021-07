Queeni še vedno eni največjih glasbenih zaslužkarjev

Računovodski podatki, ki jih je objavil portal Music Business Worldwide, so razkrili, da je podjetje Queen Productions, ki je v lasti članov zasedbe Briana Maya, Rogerja Taylorja in Johna Deacona ter skrbnikov dediščine Freddieja Mercuryja, med septembrom 2019 in 2020 zaslužilo 41,95 milijona funtov (49,1 milijona evrov). Pomembno pa je tudi omeniti, da imajo na eni izmed največjih glasbenih pretočnih platform Spotify trenutno več kot 37 milijonov poslušalcev.

Uspešnost skupine je pred dnevi na radiu Greatest Hits Radio komentiral tudi kitarist May, ki je dejal, da še vedno močno čuti Freddiejevo prisotnost. Kot je pojasnil, se ga morda loteva nostalgija, "ampak Freddie je v mojih mislih vsak dan". Dodal je, da se žalovanje za izgubljenim družinskim članom, kot je sam dojemal Freddieja, nikoli zares ne konča: "Ampak prideš do točke, ko se s tem sprijazniš in si rečeš, da je imel fant dobro življenje. Skupaj smo ustvarili čudovite stvari, ki še vedno osrečujejo ljudi. S tem prideta sprejetje in veselje, ker se je vse to zgodilo." V pogovoru se je zahvalil oboževalcem skupine, katere album Greatest Hits se je prvič po letu 1981 znova zavihtel na sam vrh britanske lestvice.