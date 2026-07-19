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Glasba

Queens Of The Stone Age še malo bolj uizi

Ljubljana, 19. 07. 2026 11.00 pred 22 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Diskreno lomljeni ritmi Nie Archives na zmagovalni misiji.

QUEENS OF THE STONE AGE - Easy Street

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko čvrst in občasno tudi agresiven rock band v svoje songe prične vključevati violine, smo zelo blizu potrditve vstopa v njihovo penzionistično razvojno fazo. A kljub temu, da frontman Josh Homme poje kot David Byrne (prvi moža Talking Heads, ki je tako veličastno pred tedni nastopil v puljski Areni), se zdi, da Queens Of The Stone Age ne potrebujejo sugestij pri izraznih usmeritvah, še najmanj s kritiške strani. Ameriškega benda, ki se z albumom ni oglasil že tri leta, v prihajajočih mesecih čaka obilo obveznosti, ki bodo zagotovo potrdile njegov izjemno resen in upoštevanja vreden status na sceni - s kratko-sladko pripombo, da so Queens Of The Stone Age zdaj že tam med prvo trojico najboljših, najbolj zanesljivih zasedb, ki skrbijo za pričakovano pokočnost ameriške rockovske paradigme.

 

Ocena: 3,5


NIA ARCHIVES FT. JORJA SMITH - Get Me Down

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Emotional Junglist, kot je naslov novega, ta teden predstavljenega drugega albuma progresivne angleške soularke, je dobro izbrana fraza. Decentno vključuje oba svetova, kjer se 26-letna Nia Archives znajde najbolje. Intenziven vokal in vselej še malo drum'n'bass dinamike, ki je vtakna v njen zančilen produkcijski način. Občasno se za tak tip beata odloča tudi občutno bolj proslavljena Jorja Smith, ki je mlajši kolegici navdušeno odobrila španovino. Nalezljiva melodija, pa čeprav stislko neomajno plesna etnija.

 

Ocena: 4,5


AMBER MARK - Sweet Seratonin

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dober naj bo komad, ki je namenjen spomnu in opozoriluna na zelo dober album. Pevka in Tennesseeja je delo Pretty Idea predstavila že lanskega oktobra, toda to še kar ni dosegelo pričakovanega komercialnega izplena, čepravno je Markovo močno pribljižal elitni skupini ameriških soul-popevkaric. Ima pa Amber Mark, kar je zlahka začutiti tudi v prikupni Sweet Seratonin, poseben ključ za prepletanje soula in pop, med katera se občasno vrine celo nekaj rockovskih elementov, a so slednji tam zveneči skrajno diskretno. Amber Mark je še vedno premalo slavna Amber Mark ustvarjalno napreduje počasi in premišljeno.

 

Ocena: 4

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KOMENTARJI4

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Diego14
19. 07. 2026 11.20
Evo ga...spet ta
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+1
7 6
osiveli_ritmični_gimnastik
19. 07. 2026 14.11
Diego, pustim ti da mi ga povlečeš, čeprav si kao moški.... Samo da se izpolnijo tvoje sanje in da se ne brukaš več pod rubrikami. Pa lep dan.
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-6
6 12
FancyFukish
19. 07. 2026 19.44
meni se zdi to kr vrei ideja, vedno napišeš prvi komentar vrjetno te pali sivec
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-1
6 7
osiveli_ritmični_gimnastik
20. 07. 2026 10.35
Kaj je sedaj Diego, si heartbroken?
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-6
4 10
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