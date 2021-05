Quincy Jones z Elvisom ni želel sodelovati, po njegovem mnenju je bil rasist

Quincy Jones je za ameriško revijo The Hollywood Reporter povedal, da je sodelovanje z Elvisom Presleyjem v preteklosti zavrnil, saj je imel za to tehten razlog. Producent namreč meni, da je bil kralj rock'n'rolla rasist. Ob tem je dodal svojo razlago.

''V petdesetih leti sem pisal skladbe za vodjo glasbenega orkestra Tommyja Dorseyja. Ko je v prostor prišel Elvis, je Tommy dejal: 'Z njim ne želim igrati.' Bil je rasistični pi****. Sedaj bom utihnil,'' je glasbena legenda dejala novinarju.

Jones je dodal tudi, da je imel neprijetno rasistično izkušnjo s pisateljem in scenaristom Trumanom Capotejem, ko je kot producent sodeloval pri njegovi filmski adaptaciji knjige Hladnokrvno. ''Capote je poklical režiserja Richarda Brooksa in mu dejal, da ne razume, zakaj bo kot pisca glasbe za belski film uporabil 'črnuha'.'' Brooks je svojo odločitev zagovarjal in Quincy se je za izvirno glasbo v omenjenem filmu leta 1968 razveselil tudi nominacije za nagrado oskar.