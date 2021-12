Raay o glasbi v seriji Ja, Chef!: Svoje delo jemljem predvsem kot odgovornost

Glasbenik in producent Raay je tisti, ki v priljubljeni humoristični seriji Ja, Chef! poskrbi, da glasbena podlaga ustreza za dotično sliko, prizor, dialog in samo dogajanje. Glasba, ki dogajanje podpre, ga pospremi in po svoje tudi dopolni. Kako težko je njegovo delo in kakšen je odziv glasbenikov, ki imajo pesmi od zdaj tudi v seriji, je za 24ur.com povedal kar Raay sam.

Če ste si že ogledali vsaj kakšen del slovenske serije Ja, Chef!, če ne že kar vse tri sezone, ki so na voljo na VOYO, ste verjetno opazili, da je specifika te priljubljene humoristične serije tudi slovenska glasba, ki je zamenjala običajne neosebne jingle in tujo glasbo. Za to je zadolžen producent Raay, ki se na podlagi scene, odnosov in dialoga odloči, katera pesem je tam najbolj primerna. Nekatere pesmi so predvajane v izvirniku, druge pa Raay predrugači, da bolj pristajajo sceni. "Včasih nekatere pesmi mogoče ne bi pasale v izvirniku, ampak naredimo en tak šaljiv preobrat. Velikokrat se v restavraciji pojavljajo tudi priredbe, če so gledalci morda opazili. Imamo priredbo Moja od Modrijanov in njihovo Rožico, tudi priredbo Alyinee pesmi in od BQL. Pesmi, ki so sicer zabavne, ampak ne bi pasale v ta okoliš, ki ga restavracija v seriji nudi. Ko pa jih preoblečeš v inštrumentalno in jazz različico pa kar naenkrat to dobi neko drugo celoto. So priredbe, ki so predvsem posledice tega, da pesmi, ki jih imamo mi v ušesih, damo v neko novo zvočno podobo, ki podpre sceno, naj gre za bolj romantično, kitarsko ali jazz priredbo," je za 24ur.com povedal producent.

icon-expand O svojem delu je Raay spregovoril tudi spomladi 2021, ko se je udeležil predpremiere serije Ja, Chef! FOTO: Miro Majcen

Dodaja, da je vesel, da je lahko s svojim delom dokazal, kako zelo funkcionalna je tudi slovenska glasba in da brez težav lahko parira tujemu izboru: "Neverjetno je videti, kako lahko slovenska glasba popolnoma enakovredno z vso tujo glasbo deluje in podpre kadre ter zgodbo. Svoje delo jemljem predvsem kot odgovornost, ker vem, da je Chef presežek v vseh pogledih – tako v produkciji, igralcih, igri, zgodbi in končni fazi kot tudi v promociji in jasno, jaz dobim prizore brez glasbe, potem pa je treba videti, kaj je režiser želel povedati, kaj je igralec odigral." Njegovo delo zagotovo ni lahko, saj si mora serijo pogledati večkrat in z glasbo ujeti duh trenutka ter z njo še bolj nazorno orisati vzdušje: "Vedno se poskuša več različnih atmosfer, izbere se tista, ki je najboljša za atmosfero, ki jo prizor zahteva. Kadar je priložnost za slovensko glasbo, jo uporabljam enakovredno kot tujo iz vseh teh zakladnic filmske glasbe." V pesmi se zvrsti kar nekaj slovenskih pesmi, ki so se zaradi svoje edinstvenosti zapisale v zgodovino naše glasbe. Kot je povedal, se v seriji prepletajo tako stare kot nove pesmi, razpolagal pa je že s kar nekaj izvajalci in njihovimi uspešnicami: "V Ja, Chefu! se je zdaj zvrstilo že ogromno pesmi in izvajalcev. V prvih treh sezonah so se skozi prizore pojavljale uspešnice mnogih izvajalcev: Jana Plestenjaka, Siddharte, Adija Smolarja, skupine Tabu, Maraaye, Neishe, Alye, Modrijanov, skupine Manouche, Da Phenomene, Ditke, Kingstonov, BQL-a, Big Foot Mame in mnogih drugih."

Ja, Chef! je ena od tistih domačih serij, ki je že samo s prvimi desetimi deli navdušila vse, ki so si jo pogledali, nič drugače pa ni niti z drugo in tretjo sezono. Jurij Zrnec, Katarina Čas, Klemen Janežič, Tjaša Železnik, Mario Ćulibrk, Matej Puc in mnoga druga igralska imena so tista, ki dokazujejo, da je serija vrhunska na vseh nivojih, s čemer se strinja tudi Raay: "Lahko rečem, da so se v starih serijah začele pojavljati slovenske pesmi, je pa Ja, Chef! v tem vsekakor postavil nek mejnik. Tu je velik poudarek na lokalnem, kar odraža tudi vsebina, ne samo glasbena podlaga. Enostavno je to en korak naprej, da se da, da je nekaj lokalnega, nekaj, kar nam je blizu, nekaj, kar je bližje našemu okolju in ravno zato je pomembno, da je slovenska glasba. Ni bistvo, da imamo slovenske pesmi, ampak izbiramo pesmi, ki podprejo in so še vedno v vlogi podpore kadru. Ne gre za to, da je slovenska glasba v prvi vlogi, da bi te kakor koli zmotila kot gledalca ali da bi zmotila kader in dialog, ampak enostavno uporabljaš pesmi in vsebine, ki podprejo zgodbo. Tukaj je pomembno slišati slovenski jezik, ker ti slovenski jezik še bolj podpre vsebino nekega prizora."

Raayja smo ob vsem tem povprašali tudi, kako so se njegovi glasbeni kolegi odzvali, ko jih je prosil, če lahko njihovo glasbo uporabi v slovenski seriji. Odkar so si serijo lahko tudi pogledali, so seveda navdušeni: "Večina avtorjev in izvajalcev je več kot navdušenih. Na začetku je bilo potrebno razložiti, za kaj gre. Zdaj, ko pa so videli, za kaj gre, so pa navdušeni, da je prostor tudi za slovensko glasbo, mogoče tudi za pesmi, ki so že malce starejše in mladini pozabljene in jih lahko mladina skozi Ja, Chefa spozna. Jaz lahko že za svoja sinova povem, da neke pesmi, ki jih prej nista poznala in se pojavljajo v Ja, Chefu!, jih zdaj nenehno pojeta. En primer je pesem od Manouche Granata. Pesmi nista poznala in ko jo slišita v Ja, Chefu!, jo nenehno ponavljata. Kar pa se glasbenikov tiče, pa lahko potrdim, da je čutiti veselje in odobravanje, da je vredna naša glasba in imamo dobre stvari, ki lahko podprejo ustvarjanje naše pop kulture."