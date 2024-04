Raay odraščal ob uspešnicah Danijele, zdaj je zanjo napisal tudi pesem

Kot kaže, je ta pesem samo še čakala na pravo pevko. "Z Raayem sva govorila po telefonu in med pogovorom se je zgodilo nekaj nenavadnega. Dejala sem mu: Veš, Raay, točno vem, kako bi moral biti naslov moje nove pesmi. Ko sem rekla, da bi moral biti naslov Žena, je nastala tišina," je razložila pevka in dodala, da je imel Raay doma že napisano pesem s takšnim naslovom, čemur ni mogla verjeti. "Grem zdaj domov in ti bom fotografiral zaslon računalnika in to pesem," ji je še dejal slovenski glasbeni producent.

Video so posneli v ljubljanski Cukrarni, od preteklega vikenda pa že beleži odlične trende ogledov in delitve tako pri nas kot na Hrvaškem. "Rada pišem in sem zaljubljena v zlaganje fraz. Ko sem slišala besedilo: To sem jaz, to je to. To sem jaz in pika. V želodcu sem začutila metulje. Je to res? Imam občutek, da je besedilo pisano zame, zato pesem pojem iz srca. To sem jaz in pika," je v smehu zaključila hrvaška zvezdnica.