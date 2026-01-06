Raayjevo produkcijo zapušča pevec Rok Piletič

Slovenski glasbenik Rok Piletič , ki je skupaj z bratom Anejem Piletičem pod imenom BQL dolga leta sodeloval z dvojcem Maraaya , je po poročanju slovenskih medijev, sodelovanje pod njunim okriljem z začetkom leta prekinil. Kot kaže v ozadju ni spora, prav nasproto - odhod Roka na samostojno pot naj bi bil pričakovan.

Potem ko je lansko leto javni spor med duom Maraaya in njuno nekdanjo varovanko Niko Zorjan zanetil burne debate in požel ogromno pozornosti, so krožila ugibanja, kako se bodo razšle njune poti s 34-letnim Rokom. A obe strani sta potrdili, da se je med njimi izteklo zgolj pogodbeno sodelovanje. Ob tem namreč poudarjajo, da kljub temu ostajajo v prijateljskih odnosih. Ohranjajo korektno in profesionalno sodelovanje, kot navajajo slovenski mediji.

34-letni pevec Rok Piletič se je slovenski javnosti predstavil leta 2010 v priljubljenem šovu Slovenija ima talent, kjer je zapel skupaj z Luko Basijem. Oba sta kmalu postala varovanca producentske glasbene hiše Raay Production.

Duo BQL sestavljata brata Rok in Anej, od svoje ustanovitve leta 2016 pa je postal eden najbolj prepoznavnih glasbenih projektov domače pop scene. S pesmimi, kot sta Muza in Heart of Gold, sta dosegla visoke uvrstitve na slovenski uradni lestvici SloTop50 in si prislužila srca številnih oboževalcev.

Po tem ko se je Rokov mlajši brat Anej v zadnjem obdobju podal v nove projekte in med drugim postal tudi očka, je bilo veliko ugibanj tudi o tem, kakšna bo prihodnost BQL.