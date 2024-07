Rade Šerbedžija koncert posvetil Mileni Zupančič: Ona je božje čudo

Tokrat je Rade obljubil besede, pesmi in melodije, posvečene slovenski igralki Mileni Zupančič. "Ona je božje čudo. Po bolezni in operaciji, ki ju je, sijajna kot je, premagala, ter v Mariboru že odigrala dve predstavi, ji želim s tem koncertom prepevati in jo podpreti," je povedal o njej. Imel pa je Rade pri načrtu tudi skrivno pomoč. "Vedno, ko nastopamo z njim, je vedno nek poseben, pravšnji del kaosa in hierarhije in nikoli nismo prepričani, kako bo vse skupaj potekalo. Tudi on ni in morda je prav v tem čar," pa je zaupal Vlado Kreslin, ki je z legendarnim igralcem tokrat skupaj nastopil.