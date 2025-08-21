Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Rade Šerbedžija: Legenda odra in rocka

Ljubljana, 21. 08. 2025 17.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik , K.Z.
Komentarji
0

Z rdeče preproge festivala v Sarajevu je v ljubljanske Križanke sinoči prispel legendarni Rade Šerbedžija.

Rade Šerbedžija, znan igralec, pesnik in glasbenik, se vrača z edinstveno mešanico rocka, poezije in ljudske glasbe. Na oder Križank je stopil s svojo skupino Zapadni kolodvor in programom Moj klobuk ima tri luknje, ki ga je navdihnila mladost v Mariboru. Večer sta obogatila tudi Damir Urban, ikona hrvaškega rocka in kantavtor Henrio iz Katalonije. 

Rade Šerbedžija
Rade Šerbedžija FOTO: POP TV

"Moj klobuk ima tri luknje, je scena, ki smo jo snemali za film Rdeče klasje, iz leta 1970, snemali pa smo ga na Ptuju in v okolici Maribora. Spomnim se prizora, v katerem mlada igralka teče po polju, jaz pa pojem pesem o klobuku. Spomnil sem se tega prizora in se odločil, da bom tako poimenoval ta koncert," nam je povedal Šerbedžija in dodal, da je to njegov spomin na Slovenijo in filme.

"V zadnjem času ne prihajam pogosto v Slovenijo, saj nimam veliko časa, ker dosti potujem in še vedno snemam filme v Ameriki in po Evropi, ali pa sem zaposlen z ribičijo. Moram poskrbeti, da ima moja družina na mizi hrano, saj so težki časi," nam je v šali še povedal umetnik.

Damir Urban
Damir Urban FOTO: POP TV

"V veliko čast mi je biti tukaj z Radetom, s katerim sva prijatelja in se druživa tudi zasebno, a je skupno nastopanje nekaj še bolj posebnega," nam je pred koncertom povedal Urban, ki je odraščal ob Šerbedžijevih filmih. "Imel sem srečo, da je bila moja soproga pred leti del njegove ekipe, takoj, ko sva prišla z Radom v stik, sva postala prijatelja. Družimo se zadnjih 15 let, poznajo se tudi naši otroci. Vsake toliko časa pozabim, kako veliko ime je Rade in kako običajna in skromna oseba je, a se nato vedno znova spomnim, kakšno srečo imam, da se lahko učim in družim z njim."

Pevec sicer pravi, da se ljudje pogosto spomnimo slabih stvari, sam se tako spominja, kako se je Šerbedžija nekoč pred skupno predstavo drl nanj, ker je pozabil besedilo, iz zasebnega življenja pa mu je najprej na pamet prišla anekdota, kako je Rade, ki sicer zelo dober kuhar, za njegove otroke skuhal črno rižoto in jim jo odnesel, preden so šli na trajekt.

rade šerbedžija moj klobuk ima 3 luknje
Naslednji članek

Pevca skupine Coldplay očitki ne ganejo, vztraja: 'Kiss cam' bomo obdržali

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110