Rade Šerbedžija: Legenda odra in rocka

Rade Šerbedžija, znan igralec, pesnik in glasbenik, se vrača z edinstveno mešanico rocka, poezije in ljudske glasbe. Na oder Križank je stopil s svojo skupino Zapadni kolodvor in programom Moj klobuk ima tri luknje, ki ga je navdihnila mladost v Mariboru. Večer sta obogatila tudi Damir Urban, ikona hrvaškega rocka in kantavtor Henrio iz Katalonije.

Rade Šerbedžija FOTO: POP TV icon-expand

"Moj klobuk ima tri luknje, je scena, ki smo jo snemali za film Rdeče klasje, iz leta 1970, snemali pa smo ga na Ptuju in v okolici Maribora. Spomnim se prizora, v katerem mlada igralka teče po polju, jaz pa pojem pesem o klobuku. Spomnil sem se tega prizora in se odločil, da bom tako poimenoval ta koncert," nam je povedal Šerbedžija in dodal, da je to njegov spomin na Slovenijo in filme. "V zadnjem času ne prihajam pogosto v Slovenijo, saj nimam veliko časa, ker dosti potujem in še vedno snemam filme v Ameriki in po Evropi, ali pa sem zaposlen z ribičijo. Moram poskrbeti, da ima moja družina na mizi hrano, saj so težki časi," nam je v šali še povedal umetnik.

Damir Urban FOTO: POP TV icon-expand