Rade Šerbedžija: Legenda odra in rocka

Rade Šerbedžija, znan igralec, pesnik in glasbenik, se vrača z edinstveno mešanico rocka, poezije in ljudske glasbe. Na oder Križank je stopil s svojo skupino Zapadni kolodvor in programom Moj klobuk ima tri luknje, ki ga je navdihnila mladost v Mariboru. Večer sta obogatila tudi Damir Urban, ikona hrvaškega rocka in kantavtor Henrio iz Katalonije.
"Moj klobuk ima tri luknje, je scena, ki smo jo snemali za film Rdeče klasje, iz leta 1970, snemali pa smo ga na Ptuju in v okolici Maribora. Spomnim se prizora, v katerem mlada igralka teče po polju, jaz pa pojem pesem o klobuku. Spomnil sem se tega prizora in se odločil, da bom tako poimenoval ta koncert," nam je povedal Šerbedžija in dodal, da je to njegov spomin na Slovenijo in filme.
"V zadnjem času ne prihajam pogosto v Slovenijo, saj nimam veliko časa, ker dosti potujem in še vedno snemam filme v Ameriki in po Evropi, ali pa sem zaposlen z ribičijo. Moram poskrbeti, da ima moja družina na mizi hrano, saj so težki časi," nam je v šali še povedal umetnik.
"V veliko čast mi je biti tukaj z Radetom, s katerim sva prijatelja in se druživa tudi zasebno, a je skupno nastopanje nekaj še bolj posebnega," nam je pred koncertom povedal Urban, ki je odraščal ob Šerbedžijevih filmih. "Imel sem srečo, da je bila moja soproga pred leti del njegove ekipe, takoj, ko sva prišla z Radom v stik, sva postala prijatelja. Družimo se zadnjih 15 let, poznajo se tudi naši otroci. Vsake toliko časa pozabim, kako veliko ime je Rade in kako običajna in skromna oseba je, a se nato vedno znova spomnim, kakšno srečo imam, da se lahko učim in družim z njim."
Pevec sicer pravi, da se ljudje pogosto spomnimo slabih stvari, sam se tako spominja, kako se je Šerbedžija nekoč pred skupno predstavo drl nanj, ker je pozabil besedilo, iz zasebnega življenja pa mu je najprej na pamet prišla anekdota, kako je Rade, ki sicer zelo dober kuhar, za njegove otroke skuhal črno rižoto in jim jo odnesel, preden so šli na trajekt.
