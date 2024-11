Radijska postaja Best FM obeležila drugo leto oddajanja

Radio BEST FM, priljubljena radijska postaja, ki temelji na sodobni popularni glasbi s področja Balkana, praznuje svoj drugi rojstni. Na slovenski medijski sceni je radio zaživel 11. 11. 2022 točno ob 11. uri, ob drugi obletnici pa so skoraj tradicionalno priredili ogromno zabavo v Stožicah, z njo pa so znova dokazali, da so naši kraji še vedno zelo povezani z Balkanom in balkanskimi ritmi. Nastopili so številni zvezdniki, vsi poenoteni v mnenju, kaj je tisto, kar je nujno za dobro praznovanje.

Zbrano množico so zabavali Seka Aleksić, Darko Lazić, Sanja Vučić, Jovan Perišić, Breskvica in MC Stojan, na odru pa so se jim pridružili tudi obljubljeni gostje presenečenja.

"Moje občinstvo je, kakor vedno, čudovito in dobro razpoloženo. Rad širim pozitivno energijo in pojem o pozitivnih stvareh, ne maram pa negative in temačnih stvari, tako da sem občinstvu omogočil, da oni pojejo in smo bili vsi eno. Mislim, da mi je to uspelo. Obožujem Slovenijo in se vedno rad vračam," nam je povedal MC Stojan, ki nam je zaupal še, da so njegovi največji hiti nastali med vožnjo, ko tudi največkrat posluša glasbo.

"Bilo je nepozabno. Moram priznati, da še nikoli nisem nastopala pred tako velikim občinstvom in bilo je noro. Lahko bi še podaljšala za nekaj minut in bi mi bilo super," pa je po nastopu povedala Dinna.

"Najpomembnejša je dobra družba, seveda pa je pomembna tudi dobra glasba in pozitivno vzdušje," nam je o receptu za dobro rojstnodnevno zabavo povedala Sanja Vučić.