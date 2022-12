Jugonostalgija je ta vikend donela v Stožicah, rojstni dan radia Aktual je vedno zelo glasen. Se spomnite zabave za svoj petnajsti rojstni dan? Ekipa radia Aktual se ga bo zagotovo spominjala še dolgo, saj so ji tudi letos v razprodanih Stožicah pri praznovanju pomagala domača in tuja glasbena imena, ki so sinonim za nepozabno zabavo.