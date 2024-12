Radio Aktual z veliko zabavo obeležil 17. leto delovanja

Tudi letos se je odvila zabava, s katero je Radio Aktual obeležil svoj 17. rojstni dan. S številnimi glasbenimi gosti in presenečenji so razveselili njihove oboževalce, ki so se jim pridružili v dvorani Stožice, dogodek pa so označili za glasbeno-scenski spektakel. Na odru so se zvrstili Neda Ukraden, Kvatropirci, Domenica, Davor Radolfi & Ritmo Loco, Koktelsi in Lima Len, manjkali pa niso niti gosti presenečenja.

Ker je Aktual že skorajda polnoleten, nas je zanimalo, kako se 17. rojstnega dne spominjajo znani obrazi, ki so se udeležili praznovanja.

"Spomnim se, da sem bil takrat še malo bolj nor, se bolj odbit, ampak generalno pa se ni nič spremenilo od takrat," je o svoji 17-ki povedal Aktualovec Rudi Sieger, ki je dodal: "Mislim, da pred 18. letom moraš staršem kakšen siv las narediti." Pohvalil je tudi poslušalce, za katere je dejal, da so najbolj topli in prijazni, kar so dokazali tudi na rdeči preprogi dogodka. "Želim jim še veliko zabave, heca in druženja z Aktualom povsod," je še povedal.

Pevka Alya se sicer svojega žura za 17. rojstni dan ne spomni, se pa spomni tiste leto pozneje, za katero nam je razkrila, da je bila točno takšna, kot se za to življenjsko prelomnico tudi spodobi."Povabljeni so bili tudi moji starši, ker smo se vedno zelo dobro razumeli. Bila je žurka doma, s prijatelji in starši. Bilo je super," je povedala, Aktualu pa je ob rojstnem dnevu zaželela vse najboljše in dodala:"Zelo rada jih poslušam, saj imajo dobro ekipo. Glasba je čisto po mojem okusu, tako da na mnoga leta in naj nas imajo še naprej radi."

Fantje iz skupine Kvatropirci pa pravijo, da so v najstniških letih predvsem eksperimentirali in skušali ugotoviti, kdo so, zato je bilo potrebno izkusiti veliko stvari, da so lahko nabrali izkušnje za poznejša leta."Prav gotovo smo se vsi pridno učili, ob tem pa tudi zelo zabavali," so še dodali.