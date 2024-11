Radio Enter prvi rojstni dan praznoval s slovitim Gabryjem Pontejem

Radio Enter je obeležil svojo prvo leto delovanja, veličastni dogodek pa so popestrili številni glasbeni gostje, tudi iz tujine. "Glede na to, da praznujemo šele prvo obletnico, so odzivi poslušalcev izjemni, saj imamo nabito poln dogodek," je ob tem povedala Kaja Godeša, voditeljica Radia Enter. "Smo prvi in še edini radio v Sloveniji, ki predvaja samo elektronsko glasbo, kar je naša ključna razlika z ostalimi radii. Res smo unikatni," je še dodala.