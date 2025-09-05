Radiohead se po sedmih letih odpravljajo na evropsko turnejo

Evropski oboževalci skupine Radiohead so se razveselili novice, da se skupina po več kot sedmih letih vrača na odre na Stari celini in v Veliki Britaniji. Turnejo bodo v začetku novembra s štirimi datumi začeli v Madridu, nato pa bodo nastopili še v Bologni, Londonu, Kopenhagnu in Berlinu.

"Lansko leto smo se sestali na vajah, ker smo se tako odločili. Po sedemletnem premoru je bil zelo dober občutek ponovno preigravati te pesmi in se ponovno povezati z glasbeno identiteto, ki je umeščena tako globoko v nas petih," je dejal bobnar Philip Selway .

"Zaradi tega smo ponovno dobili željo po skupnem nastopanju in upamo, da boste lahko prišli na katerega od prihajajočih koncertov. Za zdaj so napovedani ti datumi, a kdo bi vedel, kam vse to še lahko vodi," je še dodal.

Skupina je turnejo napovedala z objavo plakatov v mestih, kjer bodo koncerti in na družbenih omrežjih, njihov zadnji večji javni nastop pa je bil avgusta 2018.