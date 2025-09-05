Svetli način
Radiohead se po sedmih letih odpravljajo na evropsko turnejo

05. 09. 2025

K.Z.
Britanska rock skupina Radiohead je presenetila oboževalce in sporočila, da se po več kot sedmih letih vrača na turnejo po Veliki Britaniji in Evropi. Prvi napovedani koncerti se bodo zvrstili v novembru, nekaj pa jih bo tudi v decembru. Skupaj so napovedali 20 terminov v petih mestih.

Evropski oboževalci skupine Radiohead so se razveselili novice, da se skupina po več kot sedmih letih vrača na odre na Stari celini in v Veliki Britaniji. Turnejo bodo v začetku novembra s štirimi datumi začeli v Madridu, nato pa bodo nastopili še v Bologni, Londonu, Kopenhagnu in Berlinu.

"Lansko leto smo se sestali na vajah, ker smo se tako odločili. Po sedemletnem premoru je bil zelo dober občutek ponovno preigravati te pesmi in se ponovno povezati z glasbeno identiteto, ki je umeščena tako globoko v nas petih," je dejal bobnar Philip Selway.

Radiohead v Codroipu.
Radiohead v Codroipu. FOTO: Miro Majcen

"Zaradi tega smo ponovno dobili željo po skupnem nastopanju in upamo, da boste lahko prišli na katerega od prihajajočih koncertov. Za zdaj so napovedani ti datumi, a kdo bi vedel, kam vse to še lahko vodi," je še dodal.

Skupina je turnejo napovedala z objavo plakatov v mestih, kjer bodo koncerti in na družbenih omrežjih, njihov zadnji večji javni nastop pa je bil avgusta 2018.

radiohead turneja skupina glasba
SORODNI ČLANKI

Na dražbi kaseta z zgodnjimi posnetki zasedbe Radiohead

Radiohead obtožili Lano Dey Rey, da je skopirala njihov največji hit

Thom Yorke napisal 18 dni dolgo glasbeno podlago za razstavo

