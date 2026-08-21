Raiven navdušila na Gradu Khislstein

"Vilinska Raiven je moj fantazijski svet in čisto nov akustičen set, s katerim sedaj želim po Sloveniji še malo več igrati," nam je o koncertu dejala glasbenica.

"Gradovi in vse, kar je povezano z nečim, malce bolj fantazijskim, je meni že od majhnega zelo ljubo in starejša kot sem, se spet vračam k temu otroškemu navdušenju nad vsem tem," nam je priznala.

Raiven – ena najizrazitejših in umetniško najbolj drznih ustvarjalk slovenske glasbene scene. S svojo prepoznavno estetiko, izjemnim vokalom in edinstvenim prepletom opernih elementov, elektronske produkcije ter sodobnega popa ustvarja popolnoma samosvoj glasbeni svet.

Občinstvo na Gradu Khislstein je navdušila z izborom njenih največjih uspešnic ter nove glasbene zgodbe, ki odražajo njeno umetniško evolucijo. Vsaka pesem je poglavje zase, vsaka interpretacija pa intenzivna in nepozabna izkušnja.