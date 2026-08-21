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Glasba

Raiven navdušila na Gradu Khislstein

Kranj, 21. 08. 2026 08.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič
Raiven

Raiven pa je zapela pod grajsko lipo. V sklopu Prešernega poletja je na letnem dvorišču gradu Khislstein oboževalcem postregla z intimnim koncertom, ki je prepletal estetiko in operne elemente. Vsaka pesem je poglavje zase, prvič pa je nastopila tudi kot inštrumentalistka skozi ves koncert. Raiven pravi, da pri nastopanju prepleta dve energiji, močno Veroniko z velikega evrovizijskega odra ali pa energijo vile Zvončice iz Petra Pana.

"Vilinska Raiven je moj fantazijski svet in čisto nov akustičen set, s katerim sedaj želim po Sloveniji še malo več igrati," nam je o koncertu dejala glasbenica.

"Gradovi in vse, kar je povezano z nečim, malce bolj fantazijskim, je meni že od majhnega zelo ljubo in starejša kot sem, se spet vračam k temu otroškemu navdušenju nad vsem tem," nam je priznala.

Raiven – ena najizrazitejših in umetniško najbolj drznih ustvarjalk slovenske glasbene scene. S svojo prepoznavno estetiko, izjemnim vokalom in edinstvenim prepletom opernih elementov, elektronske produkcije ter sodobnega popa ustvarja popolnoma samosvoj glasbeni svet.

Občinstvo na Gradu Khislstein je navdušila z izborom njenih največjih uspešnic ter nove glasbene zgodbe, ki odražajo njeno umetniško evolucijo. Vsaka pesem je poglavje zase, vsaka interpretacija pa intenzivna in nepozabna izkušnja.

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