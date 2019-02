Raiven po nastopu na Emi: Ostala sem zvesta sebi

Raiven je po nastopu na Emi ponuja novo EP izdajo REM, na katerem je pet skladbi, ki nas popeljejo v svet udarnih basov, sintov in na raziskovanje temnejše strani elektropopa. Na Facebooku in Instagramu pa se je odzvala na številne komentarje in odzive potem, ko je že tretjič "izgubila" na Emi.

Pevka Raiven je v izjavi po Emi zapisala, da se "čudi nivoju nekaterih komentarjev"in odločno stopila na stranLee Sirk, ki ji je potem, ko je voditeljica razglasila za zmagovalca Zalo Kralj inGašperja Šantla, dejala da "ne more faking verjet'". Hkrati je poudarila, da"takoj ko pokažeš iskrenost, da si v nemilosti večine", da "v trenutku, ko postaneš govoreča lutka, da začneš izgubljati delčke sebe in se počasi izgubiš", da pa v njej "ni prostora za preračunljivost" in da je"ostala zvesta sebi",kar je bila"ena najboljših odločitev" na njeni glasbeni poti. Celoten zapis, si lahko preberete na njenem Facebooku oz. Instagramu. O novi glasbi, ki ji lahko prisluhnete v uradnem predogledu, smo z Raiven opravili tudi krajši klepet.

Raiven predstavlja EP izdajo REM, na kateri je pet pesmi. FOTO: Samantha Kandinsky

Kakšna popotnica za ustvarjanje nove pesmi je bilo dejstvo, da si za Magento prejela zlato piščal za album leta 2017? Strokovna nagrada že za prvo ploščo mi je bila res krasna potrditev, da svoje delo opravljam dobro. Pri Magenti sem sodelovala večinoma pri pisanju besedil, na REM-u pa sem imela veliko večjo vlogo pri ustvarjanju same glasbe in pri produkciji, zato sem nanj še toliko bolj ponosna. Na EP-ju REM praviš, da si to ti, da si se "vtaknila v vsako malenkost v produkciji komadov", ki so nastajali tudi v studiu Metropolis, kjer je nastal tudi album Back to Black Amy Winehouse pod taktirko Marka Ronsona. Si zadovoljna s končno podobo, ali si tiste vrste, ki ima vedno občutek, da se da postoriti "še nekaj več"? Zadovoljna sem s končnim izdelkom, Mislim pa, da, če bi imela še kakšen dan več s producentom, bi lahko še kakšno malenkost popravila. Vedno je še prostor za izboljšanje. Sem pa se v zadnjih letih naučila, da moraš na neki točki končat. Drugače lahko eno samo pesem delaš v nedogled in na koncu izpade slabše, kot če bi jo zaključil veliko prej.

Širni ocean zveni zelo mistično in ambientalno. Praviš, da je "vsak ton, zvok in efekt novih pesmi skrbno premišljen in ima svoj namen", kakšen je ta namen? Namen celotnega EP-ja je, da poslušalca popelje čez moje sanje in v različna čustvena stanja. Sam Širni ocean je verjetno najbolj osebna pesem, ki sem jo do zdaj napisala. Kralj Babilona je točno tak, mogočen, s tolkali, prodoren, bojevit, a vseeno ljubezensko nežen, ali gre tudi v ljubezni za ognjevitost? Kako vidiš ljubezen, kot nežno romantiko ali borbo na vseh frontah? Ljubezen res redko vidim kot nežno romantiko. Že v moji glasbi, ki je in vedno bo moja največja ljubezen, je nežno romantiko redko slišati. Stara sem 22 let in res težko samozavestno povem, kaj je ljubezen. Vem, kaj ljubezen ni, in vem, da bo moja največja ljubezen vedno glasba. Je trinajstica tvoja (ne)srečna številka, ali ima 13 zate povsem drugačen pomen in simboliko? 13 je srečna številka moje mame, ki je bila rojena na petek trinajstega. Tako da ta številka zame nikoli ni bila nesrečna.

"Moja glasba ni hladna. Temačna že, hladna pa ne bo nikoli." FOTO: Samantha Kandinsky