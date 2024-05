Raiven po finalu Evrovizije: Presenetili so me glasovi žirije

OGLAS

"S svojim nastopom sem izredno zadovoljna. Zadovoljna sem bila že s polfinalnim nastopom, finalni je bil le še njegova nadgradnja," je dejala Raiven, ki je s svojim nastopom in pesmijo Veronika začarala Evropo in svet najprej v prvem predizboru, nato še v finalu 68. tekmovanja za Pesem Evrovizije. "Presenetili so me glasovi žirije, a sem hkrati tako neobremenjena prišla v finale, ker sem bila tako presenečena, da sem sploh prišla v finale, da nisem imela niti časa si zastaviti pričakovanj," je še povedala naša predstavnica in dodala, da je evrovizijska izkušnja ena izmed najlepših v njenem življenju, ki si jo bo zapomnila za vedno. Švicar Nemo s skladbo The Code je po njenem mnenju zasluženo zmagal.

Evrovizijski nastop Raiven in njene ekipe, ki je navdušil evropsko občinstvo. FOTO: Sarah Louise Bennett icon-expand

Raiven, mezzosopranistka, avtorica in harfistka, je svojo zgodbo Veronike na največjem glasbeno-televizijskem spektaklu, ki ga spremlja več kot 200 milijonov ljudi, poustvarila skupaj z Lukasom Baremanom, Marin Ino, Filippom Joriom, Matteom Morettom in Matejo Železnik, plesalci SNG Opera in balet Ljubljana, pod koreografsko taktirko Lukasa Zuschlaga.