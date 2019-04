Raiven zaplesala v videospotu za pesem Širni ocean

Pevka in harfistka Raiven , ki je februarja izdala svoj kratkometražni album REM, se tudi tokrat podpisuje kot soavtorica besedila, glasbe in aranžmaja."S Širnim oceanom sem želela pokazati drug del sebe. Nisem si želela ustvarjati neke fantazije, kot jo navadno želim prikazati v svojih pesmih. Želela sem prikazati neko drugo sliko. Od otroštva se bojim morja in globoke vode, zato se mi je ocean zdel super prispodoba za odnos, ki ga opisujem v skladbi," je razkrila.

"Res sem vesela, da sem se lotila plesa. Mislim, da je mojemu nastopu dal dodano vrednost in ga dvignil na novo raven. Najprej sem se bala, da mi bo med nastopanjem ples pobral več energije, na koncu pa se je izkazalo, da sem se kvečjemu lahko le še bolj posvetila petju, ker sem imela vsak gib 'naštudiran' in so se mi gibi hitro avtomatizirali. V prihodnje si želim nadaljevati v tej smeri in še bolj pripravljati plesne nastope," je napovedala.

Pod videospot sta se podpisala David Lotričin Mimi Antolovič – sicer stara znanca modne foto- in videografije. In ker je Raiven letos obraz Ljubljanskega tedna mode LJFW, je videospot doživel svojo predpremiero prav med ljubitelji estetike in mode.

"Sem tip glasbenice, ki je močan estet. Vedno, ko pišem glasbo, si že od začetka predstavljam neko sliko, ki si jo želim prikazati. Zato tudi rada pišem tako nazorna besedila," je razložila.



Širni ocean pa je le ena izmed petih skladb, ki je na EP-plošči REM, poleg Kralja Babilona, 13, LedenikainKAOS-a. Premierno se je nedavno predstavila na odru lljubljanskega SiTi Teatra, ujamete pa jo lahko tudi 6. aprila v Hiši mladih v Ajdovščini in 26. aprila v Layerjevi hiši v Kranju.