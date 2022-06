Raiven s Habanero v vlogi fatalno-seksi Carmen

Za mezzosopranistko, avtorico in harfistko Raiven Habanera predstavlja novo smer izražanja, v kateri je spojila obe svoji veliki ljubezni: do elektropopa in opernega petja. V Habanero je tako vkomponirala markantne ritme iz avtorske skladbe Kaos s kratkometražnega albuma REM , s katero se je pred pandemijo predstavila na Emi.

Raiven bo nadaljevala tudi svoje elektro-operne koncerte, ki so doživeli premiero ob stoječih ovacijah v razprodanem Klubu Cankarjevega doma na letošnji dan žena. V prihajajočih tednih bo spoj elektronske estetizacije temačnosti ob spremljavi godal nadaljevala na festivalu Arsana na Ptuju in v letnem kinu Arrigoni v Izoli.

Godalca Luka in Žan Beljan Raiven že nekaj časa spremljata na odru, so na začetku leta priredili dvanajst opernih arij, ki smo jih potem uspešno izvedli na odru. Čeprav se je pevki ideja o združitvi opere in popa v glavi porajala že nekaj let, je zdaj končno prišel čas, da se opogumi in da k zadevi pristopi z vsemi močmi, zavedajoča se, da tak projekt zahteva ogromno eksperimentiranja in kreativnosti. Aktualizacija Habanere je tako nov umetniški mejnik v opusu Raiven, ki je s pomočjo režiserke Tjaše Barbo dobila tudi vizualno spremljavo v obliki besedilnega videospota.

V veliko čast si štejem, da sem nastopila na tako legendarnem koncertu. Na tisti večer sem na odru stala z marsikaterim glasbenikom, ki ga občudujem že od otroštva in slišati njihove pohvale, je res poseben občutek. Publika je bila izredno topla in spet sem zelo hvaležna, da je moja glasba zaznamovala abrahama Vala 202.

Kakšni občutki so bili na odru Dneva 202, ko ste bosi stopili na pred razprodane Križanke in zapeli Zažarim?

Vsekakor stojim za vsemi izdanimi skladbami. Mislim, da se je način petja od mojega 17. leta, ko sem izdala Jadra, zelo spremenil. Nekaj časa sem potrebovala, da sem sprejela svoj glas in ne le poskušala zveneti kot kakšne druge pevke, ki so bile v tistem času popularne. Seveda je k temu pripomogel tudi moj študij in neštete ure vaje z različnimi profesorji. Včasih poslušam kakšno pesem iz Magente in se tolčem po glavi, kako grozno sem pela. Mogoče bo to zvenelo osladno, ampak vedno si potem rečem, kako hvaležna sem za to, da opazim razliko. To samo pomeni, da sem se od takrat do danes ogromno naučila in se izboljšala.

Ljudje vas najbolje poznajo po skladbah Jadra, Sijaj, Črno bel, Zažarim, Širni ocean ... Kako gledate na dosedanjo pot in doživljate svoje pesmi dandanes? Je petje, pristop h skladbam kaj drugačen, glede na to, da ste bolj vpeti v operne vode?

Mislim, da je ključ v tem, da pri ustvarjanju glasbe ne razmišljam o tem, da menjam žanr. Zamenjal se je le način petja, zvočna podoba pa ostaja zelo podobna temu kar sem na oder postavila v zadnjih letih. Rast in nek konsistenten razvoj in spreminjanje se mi zdijo za vsakega glasbenika nujni. Ne predstavljam si, da bi zdaj, pri šestindvajsetih še vedno pela pesmi o roza samorogih in bleščicah, kot sem jih pela pri devetnajstih

Habanero ste poimenovali elektro-opera, svojo premiero pa je doživela v razprodanem Klubu Cankarjevega doma. Kako velik preskok vam predstavlja dejstvo, da lahko kot Raiven širite svojo ljubezen do opere in vseeno nekako nadaljujete pot, ki ste jo zastavili s prvencem Magenta?

Nekateri na vsako drugo zvrst, ki ni klasika, gledajo zviška. Drugi tu vidijo le priložnost za hiter zaslužek. S tem se sama nikoli nisem preveč ukvarjala in mislim, da zato, da si dober pevec potrebuješ širino. Ne samo zato, da lahko preživiš, ampak zato, ker s tem spodbujaš svojo kreativnost. Vsekakor mi je pri ustvarjanju priredb klasičnih skladb pomembno, da se ohrani integriteto originala in da so priredbe v živo izvedene na vrhunskem nivoju. Slabo izvedena klasika zna biti res naporna. Mogoče celo še bolj kot pop.

Od vsega sem se pri ustvarjanju opernih priredb bala ravno tega, da bi izpadle starikavo in osladno kot, vsaj za moj okus, večina "cross-overjev". Verjetno je to tudi razlog, da se tega eksperimentiranja nisem lotila že prej. Nisem želela razočarati sebe in poslušalcev. Najbolj mi je pri ustvarjanju prihajajoče glasbe pomembno, da klasiko približam mlajši publiki, kar pa zahtevalo, da jo naredim sodobno.

Lani sem s solo petjem magistrirala na Akademiji za glasbo in se začela bolj intenzivno posvečati operi. Združitev moje pop in operne glasbe se mi je zdelo edino logično in iskreno nadaljevanje moje kariere kot Raiven. Elektro-opera sem zvrst poimenovala zato, ker sem produkcijsko zvočno podobo obdržala podobno kot v svojih prejšnjih skladbah, torej v slogu elektronskega popa.

Samo dan zatem ste se predstavili kot solistka na koncertu Imago Sloveniae sredi Kongresnega trga. Gre za enostavne preskoke, ki so zabavni izziv, ali gre za zahtevno preklapljanje iz ene v drugo vlogo, iz opere v pop in obratno?

Vsekakor so izziv, ampak mislim, da se z dobro tehniko petja vse da. Vsekakor pa si včasih želim, da bi po kakšnem pop koncertu lahko malo bolj zažurala, kar pa je bilo v tem primeru nemogoče. Koncert s Simfoniki zahteva veliko energije in telesne pripravljenosti.

Za vami so nastop na zaključnem koncertu Opernfest Prague v Vinohrady teatru v Pragi, nastop z orkestrom albanske opere v Tirani, zapeli ste na opernem festivalu Marie Kraja, in tudi "masterclass" z Josejem Curo. Kako so vas sprejeli, je dejstvo, da prihajate iz male Slovenije kak faktor, ko pojete pred tujim občinstvom?

Vsekakor so moji glasbeni kolegi, ki prihajajo iz večjih držav, kjer so glasbene akademije "naprednejše" in kjer so možnosti za delavne izkušnje že med študijem številčnejše, v prednosti. Nikoli pa nisem doživljala kakršnekoli diskriminacije s strani občinstva in mojih sodelavcev.

Je torej razlika vživljati se v lik kot je Agrippina, ali ko stopite na oder kot Sara Briški Cirman oz. Raiven? Kje je več svobode?

Iskreno se v opernih likih počutim veliko bolj svobodno. Raiven več ne dojemam le kot nek lik, ki ga igram, zato sem v tej vlogi veliko bolj ranljiva in si kritiko vzamem bolj osebno.

Za Raiven je značilno, da je vizualna podoba kompliment glasbi. Kako pa je to v svetu opere, ki še vedno velja za bolj konservatino okolje oz. veliko bolj formalno? Je opera sploh kraj, kjer se lahko človek kot individum vizualno izrazi, ali se je treba podrediti vlogi, ličilom, ki jih narekuje posamezen lik, kjer ni odklonov?

Na to vprašanje žal nimam enoznačnega odgovora in mislim, da se marsikateri glasbeni kolega ne bi strinjal z mano. Mislim, da je edini način, da opera preživi, ta, da gre v korak s časom. Kar se tiče samega sloga oblačenja pri klasiki, ne sme zasenčiti glasbe, ampak jo le podpreti. Če bi vsi razmišljali na način, da se je ves čas treba držati smernic in pravil, bi še danes vsi na odru stali v steznikih in krinolinah. Časi, kjer so bili vsi operni pevci oblečeni v historične kostume, so že zdavnaj mimo in to ve vsak, ki je vsaj enkrat prestopil prag opere. Vsekakor so operni odri prostor, kjer se pevec lahko izrazi tudi vizualno. S tem imam v mislih predvsem razne koncerte in koncertne izvedbe oper.

Kakšno strast vam še predstavlja moda? Navsezadnje ste prejemnica nagrade za regionalno ikono, ki so jo minuli teden podelili v Splitu na My Global Fashion Awards? Tam je bila med nagrajenkami tudi fotografinja Bruna Kazinoti, ki je znana po svojem delu z imeni, kot so Versace, Diesel in Vogue.

Moda je bila del mene že od malega in je nekaj, kar je v meni naravno. S tem se nikoli nisem posebej ukvarjala, ampak je enostavno prišlo do mene medtem, ko sem ustvarjala glasbo. Že v studiju, ko ustvarjam določeno pesem, si predstavljam kakšno vizualno podobo si želim na odru in v videospotu. Vesela sem za to potrditev s strani strokovnjakov, ker sem marsikdaj ob eksperimentiranju z modo šla tudi čez mejo in včasih mi je tudi spodletelo. Ampak vedno je tako in mislim, da brez "modnega tveganja" te nagrade ne bi dobila.