Raiven se je uspelo prebiti v finale Evrovizije

Slovenijo letos na Evroviziji zastopa Raiven, ki se je kot deveta po vrsti predstavila v prvem polfinalnem večeru in se uvrstila v finale. Nastopilo je 14 predstavnikov o napredovanju v finale pa so odločali zgolj glasovi ljudstva, ki so jih lahko oddali preko telefona ali spletnega glasovanja. V finale se je prebilo deset držav.

OGLAS

Raiven se je s pesmijo Veronika predstavila na prvem polfinalnem večeru Evrovizije, kjer je na oder stopila deveta po vrsti. V Areni Malmö so poleg nje nastopili še Ciper, Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. V veliki finale, ki bo na sporedu v soboto, se je uvrstilo deset držav.

Slovenijo letos na Evroviziji zastopa Raiven. FOTO: AP icon-expand

Raiven je na oder stopila v spremstvu petih plesalcev, razlog za to pa je eno od treh pravil, ki se niso spremenila že več let, to pa zahteva, da lahko na odru med nastopom stoji zgolj šest ljudi-vključno s pevci ali skupino, ki zastopa določeno državo. Ker je bil Evrovizijski orkester leta 2000 ukinjen, se skladbe izvajajo z matrico in instrumentalisti niso potrebni, razen če so del koreografije. Dolžina pesmi na evrovizijskem odru je določena na največ tri minute, zato se večina avtorjev odloči izkoristiti vse tri. Tretje pravilo, ki se ga morajo izvajalci držati, je, da morajo glavne vokale peti v živo. Posneti vokali so dovoljeni v izjemnih primerih, ko so ti del instrumentala.

Raiven je ves čas veljala za eno boljših vokalistk, ki so letos stopile na evrovizijski oder. FOTO: AP icon-expand

Letošnjo Evrovizijo bosta vse tri večere povezovali švedska igralka Malin Åkerman in stara znanka Evrovizije, Petra Mede, ki je to glasbeno tekmovanje do zdaj vodila že dvakrat. Organizatorji pričakujejo, da se bo v Malmöju zbralo okoli 100.000 oboževalcev.

Raiven je nastopila s pesmijo Veronika. Zapela je v slovenščini. FOTO: AP icon-expand