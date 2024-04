Raiven sredi evforije predevrovizijskih nastopov

OGLAS

"Jaz sem. Ti si. Veronika," je odmevalo iz grl več kot dva tisoč vročekrvnih evrovizijskih oboževalcev, ki so nedavno v Madridu dobili priložnost, da so v živo slišali izvedbo skladbe, s katero bo Raiven predstavljala Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije. "Za mano je ena najlepših izkušenj na odru, ki sem jih doživela v svoji karieri. Prvič sem doživela, da je toliko ljudi prepevalo mojo skladbo. Najbolj noro in navdihujoče se mi zdi, da ljudje, ki sploh ne govorijo slovensko, pojejo Veroniko. Vznemirjenost vsekakor narašča. Res se veselim odhoda v Malmö, moram pa reči, da sem vseeno z vsakim dnevom bolj pomirjena in prepričana v svoj nastop. Resnično stojim za tem, kar bom pokazala na evrovizijskem odru, verjamem, da bo nekaj posebnega," nam je svoje vtise in vse večje vznemirjenje in pričakovanja opisala in napovedala pevka.

"Presenetilo me je tudi, da so evrovizijski oboževalci prišli do mene in mi govorili o mojih drugih skladbah, ki niso povezane z Emo ali Evrovizijo." FOTO: BNC Official icon-expand

Videospot za pesem Veronika je že presegel 1,5 milijona ogledov na YouTubu in več kot milijon poslušanj na pretočni platformi Spotify. Raiven bo predstavljala Slovenijo na 68. izboru za pesem Evrovizije v prvem predizboru, ki bo 7. maja, nastopila pa bo pod zaporedno številko 9.

Veronika kot ogledalo družbi, lov na čarovnice pa še vedno traja? "Veronikino zgodbo sem v svoji pesmi uporabila kot zgled vsem, ki se v družbi niso čutili sprejete ali so bili narobe razumljeni in zato obsojeni nečesa po krivem. Sama se v njeni zgodbi zelo najdem, tudi mene ljudje zaradi mojega videza in glasbe včasih vidijo in razumejo drugače oz. drugačno kot v resnici sem. Hkrati verjamem, da večino časa človeški um deluje po principu projekcije in zrcaljenja. Tega, česar ne sprejemamo pri sebi, ne bomo nikoli mogli sprejeti pri nekomu drugem. Torej, če samo nismo v stiku s svojo 'temno platjo', nas bo ta temačnost odbijala tudi pri drugih," nam je o Veronikini zgodbi povedala Raiven, ki se z zgodbo dobro poistoveti.

"Oba dogodka sta bila zelo naporna, ampak nagrajujoča. V Barceloni sem nastopila na večjem prizorišču kot v Londonu, tako da mi je bil koncert v Španiji malo ljubši." FOTO: Tom O'Donoghue icon-expand

Raiven je koncertno izvedbo Veronike obogatila tudi s plesno izvedbo, saj je ob njej nastopila plesalka Mateja Železnik, ki bo skupaj s člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana tvorila celoto gibalne ekspresije na velikem evrovizijskem odru, ki smo jo lahko zaznali že v videospotu. "Nastop močno sloni na podobah, ki smo jih prikazali že v videospotu. Želimo si predvsem pričarati paralelni svet bitij, za katere nihče ne ve, od kod so prišla. Temačnost, organskost in senzualnost, feminilnost so ključni sestavni elementi nastopa. Največji izziv je predvsem, kako goloto iz videospota na estetski in okusen način prenesti na oder," je o končni vizualni podobi na evrovizijskem odru razmišljala pevka. Dogodek v Madridu, kjer se je predstavilo 27 nastopajočih na letošnji Evroviziji, je služil kot priprava na dogajanje v maju, Raiven je med drugim za špansko nacionalno televizijo gledalce naslovila tudi v njihovem maternem jeziku, dogodek pa je v vlogi sovoditelja povezoval soavtor skladbe Veronika in lanskoletni slovenski predstavnik na Evroviziji, frontman skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin. Predevrovizijska vročica se je nato iz Madrida preselila v Barcelono in London, kjer njem je bil oder sicer manjši, zato pa je naša predstavnica tudi bolj pohvalila špansko izkušnjo.

"Izkušnja je prava evforija, bilo je zelo naporno, ampak zelo nagrajujoče. Dobila sem priložnost, da sem lahko spoznala ostale nastopajoče, skoraj vse, in večina njih je izredno prijetnih. Posebej lepo se razumem s Hrvatom, Čehinjo, Litvancem, Srbkinjo ... Na splošno se med Evrovizijci počutim zelo lepo sprejeto. Za majhno državo, kot je Slovenija, kjer se moramo zagotovo malo bolj potruditi, da smo opaženi kot morda katere večje države, je udeležba na pre-partyjih skoraj nujna," je ocenila predevrovizijske izkušnje. Predevrovizijska turneja se bo po Madridu, Barceloni in Londonu nadaljevala v Amsterdamu in Stockholmu. 10. obletnico kariere bo Raiven obeležila 21. aprila v Cankarjevem domu, ko bo združila svetova elektro-popa in opere ter se sprehodila čez svojo glasbeno pot, ki jo je februarja nadgradila z izdajo kratkometražnega albuma Sirena, pt. 1, na katerem je skozi glasbo predstavila svoje poglede na ikonične ženske like, od Ofelije, lepe Helene (Ikona), Elektre (Elektrino srce), Carmen (Habanera) in Veronike Deseniške (Veronika).