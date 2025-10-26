Raiven v družbi dveh evrovizijskih predstavnic navdušila s Posvetitvijo

Glasbena alkimistka Raiven je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma navdušila s tematskim koncertom, naslovljenim Posvetitev – zvočnim ritualom preobrazbe. Koncert je bil popotovanje skozi različne prehode in premene, ki jih kot umetnica gradi že več kot desetletje.

"Gallusova dvorana ima za vsakega slovenskega umetnika skoraj mitičen pomen. Tam stati prvič s svojo avtorsko glasbo je zame na nek način nov začetek. Izredno hvaležna in počaščena sem za to priložnost," je povedala glasbenica in pojasnila, zakaj je nastop poimenovala Posvetitev. "Univerzalni jezik ljubezni je posvetitev. Ob tem besede obnemijo, ker se posvetilo izraža v energiji. Proces je cilj. Vibracija orodje. Gibanje simbol. Raiven skozi svojo umetnost deli lastni odsev, katerega zrcala smo mi."

Na odru se ji je pridružila razširjena koncertna zasedba v sestavi Martin Vogrin (kitara), David Nik Lipovac (bobni), Manja Slak (violina), Tara Čubrilo (violina), Serhii Zhuravlov (viola) in Zala Vidic (violončelo). Dogodek je bil dodatno zaznamovan s posebnima gostjama, evrovizijskima predstavnicama. Na oder Gallusove dvorane sta premierno stopili Poljakinja Luna in Čehinja Aiko.