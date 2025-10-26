Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Raiven v družbi dveh evrovizijskih predstavnic navdušila s Posvetitvijo

Ljubljana, 26. 10. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , Polona Zoja Jambrek , E.M.
Komentarji
1

Lanskoletna slovenska evrovizijska predstavnica Raiven je s koncertom v Cankarjevem domu obiskovalce popeljala na popotovanje skozi različne prehode in premene, ki jih kot umetnica gradi že več kot desetletje. Na odru sta se ji poleg razširjene koncertna zasedbe pridružili tudi evrovizijski kolegici Poljakinja Luna in Čehinja Aiko.

Glasbena alkimistka Raiven je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma navdušila s tematskim koncertom, naslovljenim Posvetitev – zvočnim ritualom preobrazbe. Koncert je bil popotovanje skozi različne prehode in premene, ki jih kot umetnica gradi že več kot desetletje.

"Gallusova dvorana ima za vsakega slovenskega umetnika skoraj mitičen pomen. Tam stati prvič s svojo avtorsko glasbo je zame na nek način nov začetek. Izredno hvaležna in počaščena sem za to priložnost," je povedala glasbenica in pojasnila, zakaj je nastop poimenovala Posvetitev. "Univerzalni jezik ljubezni je posvetitev. Ob tem besede obnemijo, ker se posvetilo izraža v energiji. Proces je cilj. Vibracija orodje. Gibanje simbol. Raiven skozi svojo umetnost deli lastni odsev, katerega zrcala smo mi."

Na odru se ji je pridružila razširjena koncertna zasedba v sestavi Martin Vogrin (kitara), David Nik Lipovac (bobni), Manja Slak (violina), Tara Čubrilo (violina), Serhii Zhuravlov (viola) in Zala Vidic (violončelo). Dogodek je bil dodatno zaznamovan s posebnima gostjama, evrovizijskima predstavnicama. Na oder Gallusove dvorane sta premierno stopili Poljakinja Luna in Čehinja Aiko.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
raiven cankarjev dom posvetitev koncert
SORODNI ČLANKI

Raiven o Sloveniji na Evroviziji: Pomembno je v pravem trenutku izraziti mnenje

Pevka Raiven presenetila z novo pesmijo: Izdala jo je v srbščini

Sirene, drugič kot češnja iztekajočemu letu

Raiven po urgentni operaciji: Zgodba, ki je bila zame zelo travmatična

Raiven prestala urgentno operacijo: Vse skupaj je bilo zame velik šok

Raiven o Baby Lasagni: On je nekaj svežega, novega in avtentičnega na Balkanu

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
26. 10. 2025 21.06
+1
Jaz moram reči, da sicer pojma nimam o njeni glasbi, vendar sem navdušen, ko preberem, da dekle ustvarja in živi za to.Bistvo v življenju je, da uživaš, kar delaš in da lahko od tega živiš, Oz.preživiš.Upam, da je v tem primeru temu tako.Upam pa tudi, da ima širša družba tudi kaj od tega
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330