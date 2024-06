Raiven v Zagrebu navdušila na paradi ponosa: 'Kakšen glas ima ta ženska'

Raiven si po Evroviziji ni vzela premora. Pred slovensko glasbenico je pestro poletje, ki ga je odprla z nastopom v Zagrebu. Na tamkajšnji paradi ponosa je nastopila s svojimi največjimi hiti, tudi evrovizijsko Veroniko, in navdušila občinstvo. "Kakšen glas ima ta ženska," in "Absolutno me je začarala," sta le dva od komentarjev, ki sta pospremila pevkin nastop.