Raiven: Vesela sem, da sem zaprla marsikatera usta

Raiven je Slovenijo popeljala v veliki evrovizijski finale! Z glasbenico smo govorili le nekaj ur po tem, ko se je prebudila, in zaupala nam je, kakšni občutki so jo obšli ob razglasitvi, zakaj je bila 99-odstotno prepričana, da finala ne bo videla in kaj si želi izboljšati na sobotnem nastopu. Povedala nam je tudi, kako v luči poostrenih varnostnih ukrepov poteka organizacija največjega glasbenega tekmovanja na svetu in kaj poreče na stavnice.

OGLAS

Dan po prvem evrovizijskem polfinalu čestitke za glasbenico Raiven dežujejo z vseh strani. Vsestransko umetnico smo le nekaj ur po tem, ko se je prebudila, s pomočjo video klica na Švedsko poklicali tudi mi. Dan po uvrstitvi v veliki finale vtise še vedno zbira: "99-odstotno sem bila prepričana, da to ne bo šlo čez, da ne bomo prišli v finale," je priznala in se navezala na stavnice, ki so obetale 12. mesto, ki ne vodi v veliki finale – tja se jih namreč uvrsti le prvih deset iz vsakega polfinala ter seveda 'velikih pet' in država gostiteljica. V pogovoru je podoživela trenutek, ko je voditeljica Petra Mede po naključnem vrstnem redu razglasila Slovenijo kot tretjo finalistko: "Spomnim se, kako so vsi skočili gor iz stolov, jaz sem pa dol padla. Kot da bi mi možgani ugasnili," se je pošalila in poudarila, da je zelo hvaležna. Številna sporočila in čestitke je Raiven že videla, a je teh enostavno preveč, da bi lahko na vse odgovorila.

Hrvaški Baby Lasagna, trenutno glavni favorit za zmago na Evroviziji, je bil eden prvih, ki je Slovenki čestital. V objem ji je stekel tudi prijatelj Silvester Belt, ki letos zastopa Litvo."Ful sem vesela, da smo Srbija, Hrvaška in Slovenija čez prišli," je še dodala. Poleg omenjenih je Raiven zaveznike našla tudi v portugalski delegaciji, s katero si slovenska delegacija deli avtobus, podporo pa so izrazili tudi Irci in Čehi. Preden je stopila na oder, Raiven ni imela treme. "Počutila sem se sprejeto, da je to pravi čas zame, da sem tukaj. Kot da res spadam." Kljub temu da je Evrovizija pester dogodek z veliko medijskimi obveznostmi, ima pevka zaradi dobre ekipe možnost najti čas za počitek. "Imam čas za počitek, za zabavo, za uživat in hkrati ko je čas za delat, delamo." Ustavil je ni niti prehlad.

Povedala nam je tudi, kako v luči poostrenih varnostnih ukrepov poteka organizacija največjega glasbenega tekmovanja in ali se na Švedskem v luči napovedanih protestov in nekaterih groženj počuti varno.

In kakšni so načrti za finale? Pevka si želi, da bi bili kadri nastopa postavljeni bolj natančno, kot so bili v polfinalu. "Švedska ekipa se je zelo potrudila, vse je načeloma štimalo. Je pa bil en specifičen kader, ki je zelo ikoničen, pa je bil zelo zamaknjen in zgrešen," je pojasnila Raiven, ki meni, da je skupaj s plesalci dala vse od sebe in bo to v soboto še enkrat ponovila. "Vesela sem, da sem zaprla marsikatera usta," je pogovor zaključila Raiven, ki se na stavnice ne požvižga. "Zelo sem hvaležna."