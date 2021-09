Raiven: Vidim se v vlogi operne pevke

"Perfekcionizem je samo krinka za slabo samopodobo," si zapisala na Facebooku. Pri izvedbi Volkov si dala vse od sebe, pesem ima veličasten aranžma Anžeta Rozmana, ki si ga izvedla s pomočjo simfoničnega orkestra. Kakšen je občutek zadoščenja ob tem in dejstvu, da je ves trud in delo nagradilo tudi občinstvo, ki mu je pesem navsezadnje namenjena?

Ne vem, ali ima karma kaj opraviti s tem. Mislim, da takrat preprosto ni bil pravi čas za zmago in verjetno bi bila danes moja glasba drugačna, če bi zmagala že na prvi Emi. Zmage na Popevki sem se posebej razveselila zato, ker se nisem prilagodila festivalu in sem nanj poslala pesem, ki ni bila pisana posebej za to priložnost. Nisem ciljala na zmago, kvečjemu morda na nagrado strokovne komisije.

Poleti je magistrirala na Akademiji za glasbo – smer solopetje. Kljub spremenljivim razmeram je na začetku poletja nastopala v Bernsteinovi komični opereti Kandid, ki je nastala v koprodukciji Akademije za glasbo, Slovenskega komornega glasbenega gledališča in Cankarjevega doma. Avgusta pa je po slovenskih mestih v galakoncertni izvedbi Rossinijeve opere Seviljski brivec nastopala v vlogi Rosine. Glasbenico, ki svoje znanje nadgrajuje s študijem psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, v prihodnjih mesecih čakajo novi glasbeni projekti, operne avdicije in izpopolnjevanja.

Medtem ko njeno ime odzvanja v popularni glasbi, se glasbenica pod svojim pravim imenom Sara Briški Cirman vedno bolj uveljavlja v opernem svetu. Že na začetku leta je svoj pečat pustila na mednarodnem pevskem tekmovanju Tenor Viñas v Barceloni. Člani komisije so bili intendanti iz operne hiše La Scala, pariške in nemške državne opere, newyorške Metropolitanske opere, Kraljeve opere Covent Garden v Londonu, Bolšoj teatra v Moskvi in hamburške državne opere.

Za pesem Volkovi si dejala, da ni samo dobrega in slabega, samo pozitivnega in negativnega (volka). Koliko odtenkov sive vidiš, ko imaš pod pasom nove izkušnje in na stvari najbrž gledaš bolj zrelo?

Vsekakor upam, da na stvari gledam drugače kot takrat, ko sem bila stara osemnajst let. Gotovo pa je na moje zorenje vplival tudi študij psihoterapije. Ob pisanju te pesmi pa sem se spomnila na zdaj že dokaj zlajnan pregovor o dveh volkovih. V vsakemu od nas naj bi živela dva volkova. En je temen, slab, drugi pa svetel in dober. Tisti volk, ki se ga odločimo hraniti, bo preživel. Mislim, da ni čisto tako. V vsakem izmed nas sta dva volkova. Mislim pa, da nobenega od njiju ne moremo izstradati. Oba živita v nas in končni cilj je, da se spoprijateljimo z obema. Ker temno ni nujno slabo in svetlo ni nujno dobro.

Za skladbo naj bi bila navdih knjiga Ženske, ki tečejo z volkovi, kako se se tematika knjige dotika tvojega študija psihoterapije?

To knjigo je sicer napisala jungovska analitičarka, jaz se usmerjam v psihoanalizo, je pa vsekakor knjiga, ki mi je odprla nova obzorja psihoterapije in hkrati tudi mojega umetniškega ustvarjanja.

Alenki Gotar je doživela uspeh, ko je v opernem slogu zapela Cvet z juga, Malcolm McLaren je opero in pop združil na plošči Fans (1984), tudi ti se poigravaš s tem, kako vidiš to sintezo, kakšen je tvoj pristop?

Večina pop "crossoverja" je za moj okus malo preveč "pocukranega". Hitro lahko izpade ceneno, zato še odkrivam na kakšen način bi združila opero in pop. Odraščala sem ob metal operi in zasedbi Nightwish, zato mi je ta mogoče celo malo bližje kot pop opera.

Če smo te bili v času plošče Magenta in pesmi Kaos pred dvema letoma bili vajeni v precej bolj ekstravagantni opravi, pojavi, si zdaj poskrbela za nekoliko bolj konvencionalen pristop, tudi vizualno, gre za proces odraščanja ali trenutnega počutja?

Mislim, da je edino kar sem za ta nastop spremenila samo barva mojih las. Kar se tiče stylinga, nastopa in pesmi pa mislim, da še vedno zelo dobro spadajo v koncept, ki sem ga peljala prej.

Glede na vse skupaj, bi lahko rekli, da se očitno nočeš ukalupiti, da bi te lahko popredalčkali, tako s svojim pristopom do glasbe kot tudi s tvojo pojavo, ki je vsakič nekoliko drugačna, kar pa, tako eno kot drugo, zagotovo ni samo sebi namen?

Ne vem kako moj glasbeni razvoj dojemajo drugi, sama pa mislim, da sem od svoje druge plošče lepo obdržala rdečo nit neke misterioznosti in temačne glasbe. Godala so bila že od Magente prisotna v moji glasbi, harfa prav tako, zato bi težko rekla, da je moja glasbena pot nenadno spreminjala smeri.

Ti je še pomembno, da izstopaš, da poudarjaš svojo drugačnost, ali da preprosto si, kar si in da ni toliko pomembno, kako okolica in ljudje gledajo na to oz. kako te dojemajo?

Včasih sem svojo značko "drugačnosti" nosila kot svoj največji ponos. Kdaj pa kdaj sem se zalotila pri tem, da sem za vsakim svojim dejanjem iskala tisto nekaj, kar me bo naredilo drugačno. In mislim, da je to kar problem moje generacije. Moraš bit drugačen, da te drugi opazijo, drugače si samo še eden v množici in biti neopažen je tako zelo narobe. Potrebujemo pozornost in potrditev od neznancev, da se počutimo vredni, ker te potrditve ne dobimo v sebi in od svojih najbližjih. Da ne bo pomote, biti drugačen je vsekakor čisto ok. Sem pa mnenja, da ni drugačnost nekaj dobrega ali slabega. Drugačnost sama po sebi samo pač ... je. Ozadje tega, kar te dela drugačnega, je tisto, kar je dobro ali slabo. Drugačnost, ki je tam samo zato, da je drugače, je brez pomena. Zato ne želim biti posebna in drugačna, temveč samo jaz. Taka kot sem in tako kot se mi v danem trenutku zdi prav in udobno.