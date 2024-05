Raiven z epskim nastopom navdušila: Finala absolutno nisem pričakovala

OGLAS

Raiven je Slovenijo popeljala v finale Evrovizije. S svojim nastopom je naša glasbenica navdušila evropsko občinstvo in si prislužila dovolj glasov, da so jo gledalci poslali v zaključni del. "Ko sem izvedela, da grem v finale, sem najprej začutila olajšanje. Finala absolutno nisem pričakovala. To je ogromna potrditev. Moja pesem govori o ženski, ki je bila narobe razumljena in verjamem, da je tudi neka vzornica za vse, ki se niso počutili sprejete in s tem, da sem sprejeta v finale, sem dobila ogromno potrditev," je zaupala.

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett

icon-expand FOTO: Sarah Louise Bennett















Evrovizijski nastop Raiven in njene ekipe, ki je navdušil evropsko občinstvo. icon-picture-layer-2 1 / 9

Pevko, ki je pred odhodom na Švedsko gostovala v našem POPkastu, v katerem je zaupala, da njen nastop nikakor ne bo za vsakogar, a da ga bo nemogoče zgrešiti, so po razglasitvi prevzela čustva. Sledile so solze sreče med številnimi člani ekipe, glasbenica pa je priznala, da enostavno ne more verjeti, kaj se je zgodilo. "Vzdušje v ekipi je zelo dobro. Brez njih Evrovozije absolutno ne bi uspela speljati. Oni so glavni razlog, da lahko opravljam svoje delo," je povedala in zaupala, da je s svojim nastopom zelo zadovoljna, za finale pa bo treba popraviti zgolj nekaj malenkosti. Posebnih priprav za finale torej ne bo. "Najprej grem proslavit, potem pa se naspat, ker že malo smrkam. Do sobote si želim ohraniti pevsko kondicijo," je zaupala. Kako pa gleda na konkurenco? "S konkurenco se ne ukvarjam," je še dejala odločno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Takoj po razglasitvi so se na družbenih omrežjih oglasili številni znani obrazi, ki so pevki čestitali. "To je bilo epsko!" je le eden od komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo, ko je na družbenih omrežjih delila posnetek razglasitve. Omenjeno čestitko ji je namenil Jan Ravnik, slovenski plesalec, ki trenutno z megazvezdnico Taylor Swift na njeni The Eras Tour navdušuje po vsem svetu, kmalu pa prihaja tudi v Evropo. Med komentarji so se z izrazi podpore in čestitkami oglasili še nekdanji predstavniki Slovenije na največjem evropskem glasbenem tekmovanju, kot so Nuša Derenda, Maja Keuc, Eva Boto, duo Maraaya, pa tudi Alya in številni drugi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čestitke sta Raiven s posebno objavo na Instagramu izrekli tudi Vlada Republike Slovenije in predsednica Nataša Pirc Musar. "Raiven pelje Veroniko v finale. Iskrene čestitke!" je na omrežju X zapisala predsednica.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči