Raiven začela predevrovizijski pohod po Evropi

V španski prestolnici se je predstavilo 27 nastopajočih na letošnji Evroviziji, ob Raiven pa je nastopila plesalka Mateja Železnik, ki bo skupaj s člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana soustvarila nastop na velikem evrovizijskem odru v Malmeju. Raiven je podirala osebne rekorde s sebki z oboževalci in odgovarjala na vprašanja številnih evropskih medijev.

Prireditev je imela še poseben slovenski naboj, saj jo je v vlogi sovoditelja povezoval soavtor skladbe Veronika in lanski slovenski predstavnik na Evroviziji pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin. Tudi on je cvetel od ponosa, ko so oboževalci sredi Madrida prepevali po slovensko. Raiven je po napornem velikonočnem vikendu ob povratku domov žal obležala v bolniški postelji, do maja pa jo z Veroniko po Evropi čaka še zahtevna turneja z nastopi vse od Barcelone pa do Stockholma.