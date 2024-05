Raiven zadovoljna s svojim finalnim evrovizijskim nastopom

Naša predstavnica na letošnji Evroviziji je na koncu pristala na 23. mestu, Raiven pa je v prvem odzivu za slovenske medije dejala, da je s svojim finalnim nastopom izjemno zadovoljna. "Zadovoljna sem bila že s polfinalnim nastopom, to pa je bila samo še nadgradnja. Bila je ena najlepših izkušenj v mojem življenju, ki si jo bom zapomnila za vedno," je povedala po nastopu.

"Takoj, ko stopiš na oder, publika kriči, tudi po koncu nastopa, ko so me moji plesalci dvignili, sem dala slušalke iz ušes in slišala, vso to maso ljudi, ki kriči in res dober občutek je to slišati," je občutke na odru opisala naša predstavnica in dodala, da so ji zmagovalci zelo všeč. "Imajo super koncept, komad mi je dober, imidž mi je dober, všeč mi je."

Pevka je povedala, da sedaj, ko je ta velik dogodek za njo, bo najprej en teden žurala in ne spala, o sami izkušnji Evrovizije pa je povedala: "Celotna izkušnja je nepričakovana. Predstavlajal sem si, da bo vse skupaj veliko bolj stresno. Vsekakor je čustveno zelo naporno, ker sem se cela dva tedna zavedala, da sta to najlepša dva tedna v mojem življenju, sedaj pa sem malo melanholična, ker je tega konec, ampak je vse nad pričakovanji," je še strnila vtise.