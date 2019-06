Rak usoden za raperja kultne zasedbe Geto Boys

Shaw se je rodil v Kingstonu na Jamajki, konec 80. let se pridružil zasedbi Geto Boys iz Houstona kot Little Billy, nato pa postal Bushwick Bill in že na njihovem prvem albumu Making Trouble začel rapati, nato pa postal stalnica v sicer dokaj spreminjajoči se postavi zasedbe.

Zasedba je izdala osem albumov, med njimi so kultni postali predvsemWe Can't Be Stopped (1991), na katerem se je Bill dal fotografirati neposredno potem, ko se je po prepiru z dekletom ustrelil s pištolo v oko, Till Death Do Us Part (1993) in The Resurrection (1996). Z nekaj drugimi zasedbami so tako uspešno položili temelje gangsta rapu in se zapisali v anale uspešnih skupin z juga ZDA.

Zadnji album The Foundation so izdali leta 2005, čeprav je bilo precej govora o ponovni združitvi in nastopih. Bill je v svoji karieri izdal šest samostojnih albumov, zadnjegaMy Testimony of Redemption leta 2010.