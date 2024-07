Rakim še diha, Swedish House Mafia pa vidno hira

OGLAS

QUAVO & LANA DEL REY – Tough

Kot tvoja zvezda nekolikanj potemni, tebi vzporedno pade sladkor, tvojemu preambicioznemu managerju pa se še kar ljubi grabiti, je najbolj enostavno, da prvemu med svojimi zaposlenimi dovoliš, da pokliče in za uslugo prosi koga od famoznih traperjev. Quavo (znan iz pred petimi, sedmimi leti zelo priljubljenega traperskega tria Migos) bo ne glede na vreme in ostale okoliščine uslužnost potrdil. In kaj potem? Še najbolje bo, da Quavo nekolikanj zajoka, kako Težko/Zahtevno je bilo v času njegovega nesrečnega otroštva. Lana Del Rey obenem potarna, da ima njen novi najboljši prijatelj še kako prav, saj je bilo istočasno kot v Atlanti tudi v Kaliforniji neizmerno travmatično. Edina dobra stvar (kaj res?) pri songu Tough je ta, da se že po nekaj taktih zdi, kot da smo ga nekoč nekje že zasledili. Morda med serijskim poslušanjem Lane, morda me serijskim poslušanjem Quava oziroma ekipe Migos. Optimistična napoved pravi še, da bomo Lano Del Rey v prihodnje večkrat poslušali na hitrejši ritmični osnovi. Namenjeno reminescencam v vročini. Ocena: 3,5 DISCLOSURE – She's Gone, Dance On

Še ena nizkocenovna in hitropotezna. Pri sosedih Jungle vzameš vzorec in ga pospešiš za 20 do 30 udarcev na minuto – in pridobljeni ekstrakt nemudoma prevzame plesalce v kopalkah. Izjemen bratski produkcijski dvojec Disclosure iz Londona je s komadom She's Gone, Dance On, zdaj pa res, potrdil navadno nezaželjen in ne posebej cenjen naklep po prehitevanju po desni. Več kot očitno jima ustvarjalna žila ne utripa tako močno kot nekoč. Pa vendar. Ta komad je zelo "brihtno" zastavljen, poleg tega je izveden perfektno. Deluje lahkotno in predvsem zelo brezskrbno. Pozitiven učinek ob njegovem pristanku na poletnem plesišču prav tako ne more izostati. Ocena: 4 RAKIM FT. KURUPT & MASTA KILLA – Be Ill

Po vseh parametrih najboljši starošolski raper v zgodovini je bil lani celo na poti na ljubljanski oder, a se je kasneje izkazalo, da je šlo za lažni alarm. Rakimovih vrnitev s kasneje pridobljeno oznako lažni alarm je bilo v zadnjih dveh desetletij vsaj ducat. Nihče ne bo nikoli do konca preštel vseh fanatikov, ki so iskali, zalezovali, rotili, vabili, prosili enega najbolj legendarnih raperjev in pesnikov, naj se vda vsem tem prosim-prosim-prosim poskusom. Zdaj je Rakim, skupaj s svojima prav tako slavnima vrstnikoma, za ugriz končno ponudil nekaj konkretnega. A tako kot so do sedaj svarili le brezsrčni realisti, se je res izkazalo, da je poprejšnja fama, spletena okrog Rakima kar malo, če ne kar občutno zbledela. Be Ill je čvrst organski, lep, skoraj romantičen, s temeljnimi raperskimi veščinami podprt, a kljub temu malce ubog, komaj posrečen met. Toda. Morda pa Rakim z ekipo v prihodnje postane tisto, kar je pred odhodom v nebesa, sploh koncertno, postal Gil Scott-Heron. Obenem pa ni prav daleč tole: če stvari obrnem povsem na glavo, a trdno ostanem v kontekstu. Kdo si ne želi, da bi Azra za vedno ostala zgodovina, Johnny Štulić pa do konca svojih dni neviden in neslišan? Res? Rakim, dobrodošel nazaj! Ocena: 3,5 SWEDISH HOUSE MAFIA FT. NIKI & THE DOVE – Lioness

