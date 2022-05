Rammstein, aktualni v času in prostoru

Če ti načrte za turnejo prekriža covid, potem nenapovedano posnameš nov album, so si najbrž dejali člani nemške zasedbe Rammstein, ki so nedavno postregli z osmim albumom Zeit. Gre za nekoliko samoreflektivno ploščo, ki se zazre tudi v docela aktualne teme, te pa glasbeniki križajo s značilno seksi-ironično hudomušnostjo ter pregovorno mogočnim zvokom in produkcijo.

"Pridite zraven, bomo skupaj travmirali," nas že v prvi pesmi z albuma Zeit, Armee der Tristen, vabi zasedba Rammstein, ki z mogočnim plesnim alter techno metalom ne more zatajiti lastnih korenin. Naslovna pesem Zeit je umirjena klavirska balada, ki nas spomni na njihove mirnejše pesmi kot so Klavier, Mein Herz Brennt, Seeman in Ohne Dich. Ta pesem z albuma Reise Reise je bila tako všeč našemu Laibachu, da so naredili remiks, ki ga je zapela Mina Špiler (nekdanja pevka Melodroma).

Naslov albuma Zeit (Čas) niti ne preseneča, saj se Rammstein očitno dobro zavedajo minljivosti časa, ko pevec Till Lindemann melanholično gruli o 'sencah brez svetlobe' in 'umiranju, dokler ne živimo' ali pa kako 'umiranje živi v smrti; ko je čas za odhod, se ure ustavijo v popolnem trenutku, a ko je najlepše, gre čas naprej'.

icon-expand Rammstein FOTO: Profimedia

Rammstein so že v preteklosti obdelali kontroverzne teme, kot so nekdanji diktatorski sistem (Deutchland), kanibalizem (Mann gegen Mann) in pornografija (Pussy, Sex, Puppe), in tudi na novem albumu, ki se zdi sprva bolj elektronski kot običajno – sicer kmalu spet pokaže zobe – obravnavajo zelo aktualno tematiko lepotnih operacij in olepšav v pesmi Zick Zack. To so kajpak pospremili s hudomušnim videospotom, kot znajo samo oni.

Album z mogočnimi himnami, kot je npr. naslovna, ne razočara. Četudi velja, da so Laibach že leta 2003 govorili 'We are time' (Mi smo čas, op. a.), pa nam zdaj 'Laibach za otroke' čas servira na docela drugačen, svojstven način, kot zna samo šesterica iz Berlina. Medtem ko je Laibach vedno aktualen na politično-družbeno-retrogardističen način, lahko pri Rammsteinu obkljukamo, da z veliko (samo)ironije obvladujejo sodobne teme. Te tokrat zavijejo v duh časa, ki morda ni najbolj optimističen (z naslovi pesmi, kot so Vojska žalosti, Črna, Strah in Moje solze), to pa presekajo s hudomušno erotičnimi, skoraj pornografskimi vložki (Zick Zack, Velike joške). Če vse skupaj križaš z vrhunsko produkcijo in filmskimi videospoti, ki se kar šibijo od vizualnih bombončkov, ob vsem težko ostaneš ravnodušen ali razočaran.

icon-expand Rammstein v Stožicah FOTO: Miro Majcen

Rammstein albuma Zeit morda niso načrtovali, a ker so morali turnejo zaradi pandemije covida-19 prestaviti, so izdali zanimiv izdelek, ki je svojstven dokument časa. Zapakirali so ga točno v tisto, po čemer jih najbolj poznamo, po čemer izstopajo in zaradi česar jih imajo radi številni privrženci po vsem svetu. O tem, da jim ustreza zgolj nemščina, sploh ni dileme, saj v angleščini (kot smo v preteklosti videli na nekaj primerih) zvenijo okorno, če že ne malce smešno. Zeit je dobršna doza vsega, kar dela Rammstein unikum v svetu glasbe, v katerem vztrajajo že skoraj trideset let. O njihovi neprekinjeni produktivnosti pa priča tudi podatek, da so na vsakih nekaj let izdali album – doslej jih je izšlo osem – vmes pa (tudi z mamutskimi) turnejami prekrižarili svet.

O tem, da so njihovi koncerti nekaj posebnega, niti ne gre razpredati. Preprosto rečeno, velja, da toliko pirotehnike težko vidite na kakem drugem koncertu. Toda "kurjenje" in ogenj so v vseh teh letih močno razširili, saj so dodali elemente grozljivk, kanibalizma, simbolike S&M in še marsičesa, česar na rock koncertu morda niste pričakovali. To zagotovo vedo njihovi oboževalci, ki prihajajo na njihove koncerte. Ti so namreč happening posebne vrste in brez dvoma nekaj, kar lahko vidite in slišite samo pri Rammsteinu.

icon-expand Rammstein v Stožicah FOTO: Miro Majcen