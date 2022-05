Rammstein v Celovcu ali ko ogenj prežene tudi hud naliv

V nedaleč oddaljeni Celovec so na veliko drli tudi Slovenci, a vremenska napoved za pozno sredino popoldne ni ravno obetala. Ob precej zloveščih oblakih je okoli 18. ure začel sprva sramežljivo, kmalu pa prav neusmiljeno "nalivati" dež, kar večine oboževalcev, ki so z vseh strani stadiona ob Vrbskem jezeru drli na prizorišče, niti ni pretirano motilo. Podprti z nekaj pivi, "oboroženi" s pelerinami, večina v primerni črni opravi, Rammstein majicah, niso kazali prav nič strahu, ki bi jih lahko odvrnil od tega, da ne bi ta večer videli veličastnega ognjenega šova industrijskih rock idolov iz Berlina.

V glavah se jim je najbrž podilo nekaj v smislu, "naj padajo ošpičene prekle ali kar koli podobnega, jaz bom danes videl Rammstein", prizori okoli stadiona pa so kazali neskončno reko povsem premočenih ljudi, ki se je valila proti številnim vhodom. Ko je bila večina že na svojih pozicijah v notranjosti, pa je začelo sodelovati tudi vreme, saj je po dveh urah dež izzvenel in potem pol ure pred napovedanim pričetkom tudi povsem ponehal. Pravzaprav so imeli srečo vsi tisti, ki so bili na tribunah, saj je ta zaščitena s streho, tako da je bila edina naloga zanje, da so do sedišč prišli relativno suhi ali po suhem. A igra narave, ki se je očitno ustrašila, kaj vse je ta večer še sledilo, ni prav nič ustavila zvestih navijačev zasedbe.

Rammstein so imeli prvi del evropske turneje med majem in avgustom 2019, nato pa drugi del napovedan za leto 2020, kar so nato prestavili na leto 2021, nazadnje pa, spet zaradi epidemije, na letošnje leto. Pogled na njihov seznam koncertov priča, da je tri četrt koncertov razpordanih, zgolj za redke se še najde kakšna vstopnica. Podobno je bilo tudi v primeru celovških koncertov, saj je bil prvi povsem, drugi pa skoraj razprodan. A Rammstein več kot očitno med epidemijo niso počivali, saj so konec aprila letos ponudili osmi studijski album Zeit, ki ga sprva najbrž niso načrtovali, a so ga ustvarili v času, ko jim je bilo onemogočeno izpeljati načrtovano turnejo.