Rancid napovedali prvi 'pravi' koncert v Sloveniji

Kalifornijski punk rockerji Rancid, so napovedali nove koncertne datume za leto 2023. Junija prihodnje leto se namreč vrnejo v Evropo, kjer bodo odigrali vrsto festivalskih in samostojnih nastopov, ko se bodo 3. junija ustavili tudi v Ljubljani. Zasedbo smo pri nas videli in slišali pred dobrimi petimi leti, ko so bili predskupina skupine Green Day v Stožicah.

Zasedba Rancid izhaja iz močvirja modrih ovratnikov v Berkleyju v Kaliforniji in je že več kot trideset let ena bolj priljubljenih punk rock zasedb. Leta 1991, po razpadu priljubljene in še vedno vplivne prve skupine Operation Ivy, sta se ustanovna člana Tim Armstrong (vokal, kitara) in Matt Freeman (bas, vokal) odločila narediti nemogoče – ustanoviti še boljšo skupino. Zasedbo sta poimenovala Rancid, leta 1993 je podpisala pogodbo z Epitaph Records in izdala svoj prvi istoimenski album. Kmalu zatem se jim je na kitari pridružil še Lars Frederiksen, že leta 1994 pa so izdali drugi album Let's go!.

icon-expand Rancid so nas obiskali leta 2017 kot predskupina skupine Green Day v Stožicah, 3. junija 2023 pa bodo v ljubljanski Cvetličarni imeli prvi samostojni koncert v Sloveniji. FOTO: Izvajalec

Leta 1995 so izdali tretjo, platinasto ploščo ... And Out Come The Wolves, na kateri sta tudi uspešnici Time Bomb in Ruby Soho. Sledil je še bolj ambiciozen album Life Won't Wait (1998), za prelom tisočletja pa so spet izdali istoimenski album, poznan tudi kot Rancid 5 oz. Rancid 2000, s katerim so preverili pozornost javnosti. Sledil je album Indestructible (2003), ko se jim je pridružil Branden Steineckert na bobnih in utrdil zasedbo. Po njegovem prihodu so izdali albume Let The Dominos Fall (2009), Honor Is All We Know (2014) in Trouble Maker (2017). V zadnjem času pa snujejo svoj deseti studijski album.

Zanimivo je, da so Rancid so skozi svojo celotno zgodovino ostali popolnoma neodvisni in hkrati zvesti tako oboževalcem kot tudi sami sebi. Njihova glasba se ukvarja s političnimi in družbenimi vprašanji, hkrati pa predstavlja osebne zgodbe o odnosih, ljubezni, izgubi in zlomljenih srcih. Z nadaljevanjem tradicije v duhu prvotnih punk rock skupin so si Rancid že zelo kmalu po nastanku prislužili kultni status in bili navdih za kasnejše punk skupine.

