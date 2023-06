Rancid: Punk-rockerska veselica kot krst nove Cvetličarne

Kalifornijski punk rockerji Rancid so decembra lani napovedali prvi samostojni koncert v Sloveniji, na kar se je domače občinstvo odzvalo z navdušenjem, saj je bil razprodan v tednu dni. Težko pričakovan koncert je bil torej dober preizkus nove dvorane ljubljanske Cvetličarne, kjer se je neuradno zbralo približno 2500 navdušencev.

Kako zvesto je Punk Rock Holiday občinstvo, se je pokazalo decembra lani, ko se je v skoraj rekordnem času razprodal koncert ljubljencev te scene, Rancid, četudi so se po več kot trideset let dolgi karieri, začeli so namreč že leta 1991, namenili prvič priti na samostojni koncert v deželo pod Alpami. Podobno sestavo obiskovalcev, kot jo ima tolminski festival, ki ga že vsa leta uspešno vodi Andrej Sevšek, je pokazal tudi sobotni večer, ki je bil za povrh vsega še dodatno vznemirjujoč, saj je bil to prvi koncert v novi dvorani ljubljanske Cvetličarne, ki se je razširila tudi v prostore nekdanjega VPK.

Tim Armstrong v akciji, kot da ne bo konec novembra star že 58 let. FOTO: Miro Majcen

Gneča pred samo halo se je po 19. uri krepko stopnjevala, četudi se je morda polovica ljudi odločila, da izpusti predskupini, britanske punkerje Grade 2 ter njihove ameriške kolege The Bronx, ki sta s slogani "let's go" in nalezljivim poskočnim punkom dodobra ogreli oder in občinstvo pod njim. Dvorana, ki se lahko kosa s kakšno podobno na Dunaju (npr. Arena, Gasometer), je vsekakor zelo primerna, ob strani dovolj zračna, na stropu pa primerno oblazinjena, kar absorbira nepotrebne zvočne odmeve, četudi je balkon precej bolj temperaturno razbeljen kot sam parter. Sama dvorana je za DJ dogodke teoretično pripravljena sprejeti okoli tri tisoč obiskovalcev, tokrat pa jih je bilo, zaradi produkcije, temu primerno manj, četudi se je zdelo, da je, razprodanosti navkljub, nabita do zadnjega kotička.

FOTO: Miro Majcen

Napovedanih četrt do 22. ure so na oder "uleteli" Rancid v postavi Tim Armstrong, Matt Freeman, Lars Frederiksen in Branden Steineckert. Če se spomnimo, Rancid smo lahko videli kot predskupino Green Day, ko so nastopili pred skoraj natanko šestimi leti v Stožicah, 6. junija 2017. Tudi takrat se je veliko ljudi udeležilo koncerta samo zaradi njih, tokrat pa so bili pri nas prvič v vlogi osrednje zasedbe.

Na začetku koncerta je poleg čustev eksplodiralo tudi pivo, ki je letelo na vse strani. FOTO: Miro Majcen

In že ob zvokih prve, istoimenske, pesmi z njihovega desetega albuma Tomorrow Never Comes je avditorij dobesedno eksplodiral v poljubno letečih projektilih pivskih pločevink, ter prerivanju, ki je sčasoma eskaliralo v "crowd surfing", kar je za skejtersko-punkovsko občinstvo običajen in prav nič ekscesen pojav. Ker je bil to večer skejterskih kapic s šiltom, divjih punkovskih pričesk, tudi irokez, in pripadajočih tetovaž, je bil pričujoč koncert idealen razlog za veselico, kot je v Ljubljani že dolgo ni bilo.

Rancid so 2. junija izdali deseti album Tomorrow Never Comes. FOTO: Miro Majcen

Rancid so pripravili spodoben pregled diskografije, tiste oboževalke, ki imajo v spominu mlajša in (bolj seksi?) Tima in Larsa, so hitele razlagati, da moža, ki sta oba naložila že prek pet križev, pač nista videti več tako kot nekoč. A to seveda ni imelo zveze z dejstvom, da Rancid zelo dobro nadaljujejo in počno tisto, po čimer jih njihovi privrženci najbolje poznajo – igrajo speven punk rock, ki bo zadovoljil tudi marsikoga drugega, ne zgolj najbolj zvestih oboževalcev.

Nekaterim je ob vsesplošnem navdušenju uspelo "surfati" po občinstvu. FOTO: Miro Majcen

Levoroki Armstrong s svojo oguljeno črno Gretsch kitaro dela vragolije, kot da ne bo konec novembra dopolnil že 58 let. Dober pokazatelj njihove vztrajnosti je tudi deseti album Tomorrow Never Comes, ki je uradno izšel dan pred ljubljanskim koncertom. Pod produkcijo le-tega pa se je podpisal ustanovitelj založbe Epitaph Records in kitarist zasedbe Bad Religion, Brett Gurewitz.

FOTO: Miro Majcen

Podobno kot je omenjeni album najkrajši v njihovi karieri (manj od 29 minut), je bil kratek tudi njihov tokratni koncert, čeprav so odigrali, reci in piši, kar 27 pesmi. A punkovske poskočnice običajno res ne komplicirajo in redkokatera preseže tri minute. Kar pa razpoloženega življa pod odrom nikoli ni motilo, saj je zaposlena s poskakovanjem, veselim in na pogled ne prav nežnim prerivanjem, a vse to in še kaj več pač spada k punkersko-skejterski estetiki, vse v imenu poskočno-stimulativne glasbe in zabave s čim manj omejitvami.

Razširjena Cvetličarna, ki sprejme okoli tri tisoč duš, je dobrodošla pridobitev za ljubljansko koncertno sceno. FOTO: Miro Majcen